Nandurbar News : चालीरीतींना फाटा देत मुलींनी दिला पित्याला मुखाग्नी!

वडाळी (जि. नंदुरबार) : सर्वसामान्यपणे हिंदू धर्म पद्धतीत पित्याच्या चितेला फक्त मुलगा अग्नी देतो किंवा देऊ शकतो.

स्त्री-पुरुष भेदभावाच्या ज्या अनेक चालीरीती हिंदू धर्मात अस्तित्वात आहेत, त्यातलीच हीसुद्धा एक. (daughters done last rituals of after father death nandurbar news)

पण बोराळे (ता. शहादा) येथील संभाजी मोतीलाल पवार यांच्या तीन मुली मनीषा अजय पाटील, भारती संतोष पाटील व भार्गवी ललित पाटील यांनी कोणत्याही दांभिक चालीरीतींची भिडभाड न बाळगता पित्याच्या चितेला स्वत:च अग्नी दिला. त्यांच्या हिमतीला दाद देत आसपासच्या लोकांनीदेखील कौतुक केले व या भूमिकेला पाठिंबा दिला.

बोराळे येथील प्रगतिशील शेतकरी संभाजी पवार (वय ७३) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांना त्यांच्या मुलींनी खांदा देत अखेरचा निरोप दिला. पवार यांच्या पश्चात मुलगा नसल्याने तिन्ही मुलींनी मुखाग्नी दिला. ग्रामस्थांसह समाजाने घेतलेल्या सामंजस्याच्या आणि पुरोगामी भूमिकेमुळे इतरांपुढे वेगळा आदर्शच घातला गेला आहे.

या वेळी नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सयाजी मोरे, बोराळे सरपंच अविनाश भिल, माजी उपसरपंच दीपक बागल, पंडितराव पाटील, कोंढावळचे पोलिसपाटील सुरेश गोसावी, हर्षवर्धन बागल, नंदलाल बागल आदींसह बोराळे परिसरातील नागरिक, समाजबांधव उपस्थित होते.