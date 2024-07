Dhule News : थकबाकीदाराचे सिमेंट गोडाउन सील; बाळापूर येथे धुळे महापालिका पथकाची कारवाई

Dhule News : मालमत्ता कर थकबाकी न भरल्याने धुळे महापालिकेच्या पथकाने बाळापूर येथील सिमेंट गोडाउन सील केले. थकबाकीदारांनी आपल्याकडील थकबाकी अदा करावी व कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन मनपा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. मालमत्ता कर थकबाकीप्रश्‍नी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी नुकतीच अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत बड्या थकबाकीदारांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. (Action of Municipal Corporation team to seal cement godown of defaulters in Balapur )