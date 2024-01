Clean Survey 2023 : स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२३ च्या निकालात महाराष्ट्राने देशपातळीवर नावलौकिक मिळविला. स्थानिक पातळीवर धुळे शहराचा विचार करता या निकालात धुळे शहर देशपातळीवर ५७ व्या स्थानी, तर राज्य पातळीवर १२ व्या स्थानी आहे.

मागील काही वर्षांचा विचार करता ही स्थिती समाधानकारक की घसरण याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.