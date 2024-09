Dhule Accident News: अपघातात जखमी झालेल्या लामकानीच्या महिलेचा मृत्यू! तीन वर्षांपूर्वी मुलाचे झाले होते निधन

लामकानी : गणेश विसर्जनाच्याच दिवशी तीन वर्षांपूर्वी मुलाचा अपघाती मृत्यू झाला होता. मंगळवारी (ता. १७) अशाच घटनेची पुनरावृत्ती होत आईचा अपघातात मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. बेबीबाई दिलीप बागूल (४८) असे महिलेचे नाव आहे.

तीन वर्षांपूर्वी बेबीबाईंचा लहान मुलगा राजेंद्र याचा गणेश विसर्जनाच्या दिवशी दुचाकी अपघातात मृत्यू झाला होता. बेबीबांईचाही अपघातात मृत्यू झाल्याने बागूल परिवारासह संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले. (Death of Lamkani woman who injured in accident)