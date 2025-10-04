उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे जिल्हा नियोजन समितीत 'धुसफूस'; पालकमंत्र्यांनी प्रशासनावर व्यक्त केली तीव्र नाराजी!

Dhule District Annual Plan and Funding Allocation : धुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या १० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यावरून पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिवांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे
Dhule District Annual Plan

Dhule District Annual Plan

sakal 

निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एक सोलर प्रकल्प आणि शासकीय योजनांवर सुमारे सात कोटींच्या निधी खर्चाची तयारी असल्याने त्या दृष्टीकोनातून जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. शिवाय त्यात आदिवासी विकास विभागासह अन्य काही कामांसाठी सुमारे तीन कोटींच्या निधी खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
political
Project
district
solar energy
administrative office
Annual
approval
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com