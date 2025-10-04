Dhule News : धुळे जिल्हा नियोजन समितीत 'धुसफूस'; पालकमंत्र्यांनी प्रशासनावर व्यक्त केली तीव्र नाराजी!

धुळे: यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एक सोलर प्रकल्प आणि शासकीय योजनांवर सुमारे सात कोटींच्या निधी खर्चाची तयारी असल्याने त्या दृष्टीकोनातून जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. शिवाय त्यात आदिवासी विकास विभागासह अन्य काही कामांसाठी सुमारे तीन कोटींच्या निधी खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे. .यानुसार सुमारे दहा कोटींच्या निधीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली गेली खरी, परंतु त्यावरून आता पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिवांमध्ये धुसफूस सुरू झाली आहे. यात समितीने परस्पर प्रशासकीय मान्यतेचा निर्णय घेतला किंवा कसे हा राजकीय वर्तुळात कळीचा मुद्दा ठरतो आहे..जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यंदा सर्वसाधरण योजनेसाठी ३४८ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी १५३ कोटी आणि अनुसूचीत जाती विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत ३२ कोटी, असा सुमारे ५४३ कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. यात गेल्या वर्षीचा सुमारे ९० कोटींचा `स्पील ओव्हर` आहे. असे असताना एकूण नियतव्ययापैकी जिल्ह्याला सुमारे १०४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून जिल्हा नियोजन समितीला दायित्व निभविताना कसरत करावी लागणार आहे..दहा कोटींवरून धुसफूसएकीकडे ही स्थिती असताना जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिवांनी सुमारे दहा कोटींच्या निधीतून काही कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्र्यांच्या कानावर गेली. त्यामुळे गेल्या आठवड्यापासून प्रशासन आणि राजकीय पटलावर धुसफूस सुरू झाली. यात एकमेकांना विश्वासात घेऊन ही प्रक्रिया पार पडली किंवा कसे हा जिल्ह्याच्या पटलावर संशोधनाचा मुद्दा मानला जात आहे. .या स्थितीचा सोक्षमोक्ष लागण्यासाठी आणि आर्थिक नियोजनाची फरफट न होता सुरळीतपणे कामकाज होण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दोंडाईचात अधिकाऱ्यांच्या बैठकींचे सत्रही पार पडले. त्यात पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासकीय मान्यतेविषयी नेमकी स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला..प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्नजिल्हा नियोजन समितीने सुमारे दहा कोटींच्या निधीतून विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यता केल्या. त्यात घर घर संविधान अभियानासाठी सुमारे तीन कोटींचा निधी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त विविध कार्यालयांचे संगणकीय `नेटवर्क लिंक` करण्यासाठी सुमारे पावणेतीन कोटी, तर उर्वरित निधी सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये सोलर प्रकल्प कार्यान्वीत होण्यासाठी खर्ची पडणार असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. .मंत्रालयीन सूचनेप्रमाणे (?) या निधीची तरतूद केली जात असल्याचा दावाही पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. यानुसार सुमारे सात कोटींच्या निधीतील प्रशासकीय मान्यता वगळता उर्वरित तीन कोटींच्या निधीतून आदिवासी उपपयोजना आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचा दावाही समोर येत आहे. ती कामे कुठली? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न राजकीय पटलावरून होताना दिसतो आहे. (क्रमशः).निधीची नेमकी तरतूद किती?भारतीय संविधानास ७५ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त सामाजिक न्याय विभागातर्फे घर घर संविधान हा उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्याचा २६ नोव्हेंबर २०२४ ते २५ नोव्हेंबर २०२५ असा कालावधी आहे. याकामी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समित्या आणि विविध विभागांच्या सहभागाने कार्यक्रम राबविण्याची सूचना आहे. .Sameer Bhujbal : शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर समीर भुजबळांकडून येवल्यात मदतीचा दिलासा.यात सामाजिक न्याय विभाग आणि जिल्हा नियोजन समितीचा किती आर्थिक हिस्सा असेल? त्याविषयी काही मार्गदर्शक सूचना आहेत का? तसेच गतिमान प्रशासन योजनेंतर्गत जिल्ह्याला किती नियतव्यय मंजूर आहे? त्यानुसार महसूल यंत्रणेची किती कार्यालये `नेटवर्क लिंक`मध्ये येणार आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न राजकीय वर्तुळातून होताना दिसतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.