Ladki Bahin Yojana : धुळ्यातील 'लाडक्या बहिणीं'ना मोठा दिलासा! ५१ हजार अर्जांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरपोच पडताळणी

धुळे: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या हजारो महिलांना केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या तांत्रिक व मानवी त्रुटींमुळे अडचणींना सामोरे जावे लागले. परिणामी अनेक अर्ज ‘पेंडिंग’ किंवा ‘रिजेक्ट’ झाले. मात्र, या महिलांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ५१ हजार ४८४ अर्जांची प्रत्यक्ष पडताळणी अंगणवाडी सेविकांमार्फत करण्यात येणार आहे..ऑनलाइन अर्ज भरताना केवायसीदरम्यान विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अनेक महिलांकडून चुकून चुकीचा पर्याय निवडला गेला. ‘तुम्ही सरकारी नोकरीत आहात का?’ किंवा ‘वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे का?’ अशा प्रश्नांवरील चुकीच्या नोंदींमुळे पात्र असूनही अनेक महिला योजनेपासून वंचित राहिल्या. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर प्रत्यक्ष पडताळणीचा निर्णय घेण्यात आला..त्रुटींचे वर्गीकरणजिल्ह्यात आढळलेल्या केवायसी त्रुटींचे चार गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय दाखविणारे पाच हजार ५२४ अर्ज, २१ वर्षांखालील वयाचे दोन हजार ४२२ अर्ज, केवायसीदरम्यान चुकीचा पर्याय निवडलेले ४१ हजार ८२७ अर्ज तसेच लिंगाची चुकीची नोंद असलेले ७९९ अर्ज समाविष्ट आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्रलंबित राहिल्याने जिल्ह्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले..रखडलेले हप्तेकेवायसीतील त्रुटींमुळे अनेक महिलांचे नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यांचे हप्ते रखडले. प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर पात्र ठरणाऱ्या महिलांचे प्रलंबित हप्ते एकत्रितपणे खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार असल्याने ग्रामीण भागातील महिलांमधील संभ्रम व चिंता काहीशी दूर झाली आहे..घरपोच पडताळणीया निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविका त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थी महिलांच्या घरी जाऊन अर्जातील माहितीची खातरजमा करणार आहेत. पडताळणीदरम्यान उत्पन्नाचा दाखला, वैवाहिक स्थिती, आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक, रहिवासी पुरावा तसेच बँक खाते सक्रिय आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे महिलांना महा-ई-सेवा केंद्र किंवा सेतू कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही..Sangli Election : ७० टक्के मतदार मुंबईत! शिराळा निवडणुकीत गावाकडचा निकाल शहरात ठरणार.रक्कम जमा होण्याची शक्यताजिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पात्र महिलांचे रखडलेले हप्ते मतदानापूर्वी जमा करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पडताळणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास फेब्रुवारी महिन्यात लाभार्थी महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा होऊ शकते. तथापि, या निर्णयामुळे महिलांनी समाधान व्यक्त केले आहे. शासनाच्या या पावलाचे स्वागत केले आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी अंगणवाडी सेविकांना आवश्यक सहकार्य करावे. कोणाच्याही हप्त्यांवर विनाकारण गदा येणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.