Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण' योजनेचे पैसे थांबू नयेत म्हणून १८ नोव्हेंबरची डेडलाईन; ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन

धुळे: शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा दरमहा मिळणारा आर्थिक लाभ सातत्याने सुरू ठेवण्यासाठी पात्र महिलांना १८ नोव्हेंबरपूर्वी ई- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागातर्फे सर्व लाभार्थ्यांना तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. डेडलाइन चुकवल्यास थेट लाभ थांबणार असल्याचा इशारा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे..प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक पात्र महिलांनी अद्यापही ई- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात पुढील अनुदानाचे वितरण थांबू नये यासाठी १८ नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. ई- केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभ बंद होईल, असे सांगण्यात आले आहे..महिलांसमोर संकटयोजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि उत्पन्नाची पडताळणी करण्यासाठी, ई-केवायसी प्रक्रियेत पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक देणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे ज्या महिलांचे वडील हयात नाहीत किंवा पतीचे निधन झाले आहे, तसेच ज्या घटस्फोटित आहेत, त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे..प्रणालीत नावे अपडेट न झाल्यामुळे अशा महिलांचा हक्काचा लाभ थांबण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी त्यांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत अडथळा येत असल्याचे आढळून आले आहे. पात्र असूनही ई- केवायसीमुळे लाभ थांबणार असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. प्रशासनाने तातडीने संकेतस्थळाची तांत्रिक अडचण दूर करावी, तसेच गरजू महिलांसाठी केवायसीसाठी सोपा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..संकेतस्थळ चालेनाई- केवायसीसाठी लाभार्थ्यांना संकेतस्थळाचा वापर करणे किंवा जवळच्या सीएससी, सेतू केंद्रात जाणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून हे संकेतस्थळ व्यवस्थित काम करत नसल्यामुळे अनेक लाडक्या बहिणींना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. केवायसी होत नसल्याने सेतू केंद्रांवर पोहोचणाऱ्या महिलांना माघारी परतावे लागत आहे..Jalgaon News : जळगाव आरटीओत डिजिटल क्रांती; खासगी कंपनीमार्फत होणार वाहन फिटनेस व ड्रायव्हिंग टेस्ट!.जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणीजिल्ह्यात 'लाडकी बहीण' योजनेत एकूण पाच लाख २३ हजार ७८२ महिला लाभार्थी आहेत. यात धुळे तालुक्यात दोन लाख तीन हजार ४८६, साक्री तालुक्यात एक लाख २६ हजार ३२३, शिंदखेडा तालुक्यात ८५ हजार १२ तर शिरपूर तालुक्यात एक लाख आठ हजार ९६१ महिलांचा समावेश आहे..