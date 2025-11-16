उत्तर महाराष्ट्र

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण' योजनेचे पैसे थांबू नयेत म्हणून १८ नोव्हेंबरची डेडलाईन; ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन

E-KYC Mandatory for Scheme Continuity : धुळे जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांनी १८ नोव्हेंबरपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक महिलांना लाभ मिळविण्यात अडथळा येत आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा दरमहा मिळणारा आर्थिक लाभ सातत्याने सुरू ठेवण्यासाठी पात्र महिलांना १८ नोव्हेंबरपूर्वी ई- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागातर्फे सर्व लाभार्थ्यांना तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. डेडलाइन चुकवल्यास थेट लाभ थांबणार असल्याचा इशारा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
Benefits
women empowerment
Government scheme
uttar maharashtra
schemes
Ladki Bahin Yojana
EKYC
Government
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com