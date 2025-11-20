Dhule Municipal Election : धुळे नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूक पार पाडण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

धुळे: जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका शांततेत आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या चोखपणे पार पाडाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिले..धुळे जिल्ह्यातील नगर परिषद, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ च्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय निवडणूक संनियंत्रण समितीची बैठक बुधवारी (ता.१९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. जिल्हाधिकारी श्रीमती विसपुते, अपर जिल्हाधिकारी सुभाष बोरकर, अपर पोलिस अधिक्षक अजय देवरे, उपजिल्हाधिकारी संजय बागडे, किशोर कदम, राज्य उत्पादन शुल्काच्या अधीक्षक स्वाती काकडे, निवडणूक निर्णय अधिकारी चंद्रशेखर देशमुख (शिरपूर- वरवाडे), शरद मंडलिक (दोंडाईचा- वरवाडे), दत्तात्रय शेजूळ (पिंपळनेर), नितीन देवरे (शिंदखेडा) सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रशांत सरोदे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी स्वंराजली पिंगळे, जिल्हा कोशागार अधिकारी प्रवीण पंडित, सहायक आयुक्त (नगरपालिका शाखा) अभिजीत बावीस्कर आदी उपस्थित होते..सुविधा उपलब्ध कराजिल्हाधिकारी श्रीमती विसपुते म्हणाल्या की, धुळे जिल्ह्यातील चारही नगरपरिषद, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक निर्भय, भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना सोपविलेली जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडावी. सर्व मतदान केंद्रांवर मतदारांना मतदानाच्या ठिकाणी व्हिलचेअर, शौचालय, पिण्याचे पाणी, विद्युतची सुविधा, मतदारांना सावलीसाठी मंडप आदी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. मतदारांमध्ये मतदानाबाबत व्यापक जनजागृती करावी. .मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी स्वीप कार्यक्रम घेण्यात यावेत. पोस्टल मतदानाची व्यवस्था करावी, ईव्हीएम मशिन ठेवण्याच्या ठिकाणी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त ठेवावा. पोलीस विभागाने प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध मद्य विक्रीवर कारवाई करावी. चेकपोस्टवर संशयीत वाहनाची तपासणी करावी. दररोज केलेल्या सिझर कारवाईचा अहवाल द्यावा. अवैध रोख रक्कम रोखण्यासाठी फिरते तसेच स्थिर पथकांनी वाहनांची कडक तपासणी करावी..संशयास्पद व्यवहार तपासाअपर जिल्हाधिकारी श्री. बोरकर म्हणाले की, बॅंकेतील संशयास्पद व्यवहारांची तपासणी करावी. मतदानसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात यावे. मतदान केंद्राना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी भेटी देवून सोई- सुविधाची खात्री करावी. मतमोजणीच्या ठिकाणी सीसीटिव्ही कॅमेरे लावावेत. .Gadhinglaj News: गडहिंग्लज पालिका ; सत्तेच्या सोपानासाठी मोहऱ्यांची मोलाची भूमिका, निवडणूक रिंगणात बहुतांशी नवे चेहरे.मतदान प्रक्रियेबाबत माहिती देणारे पोस्टर लावावेत. एक खिडकी कक्ष, आचारसंहिता कक्ष, हेल्पलाईन कक्ष त्वरीत कार्यान्वित करावा. अपर पोलिस अधिक्षक श्री. देवरे यांनी सुरक्षेच्या अनुषंगाने मतदान केंद्रावर बंदोबस्ताचे नियोजन केल्याचे सांगितले. नागरिकांकडील शस्त्रे जमा केली असून, विविध गुन्हे नोंद असलेल्या व्यक्तींवरही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली. या बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.