उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळे नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूक पार पाडण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Dhule Collector Instructs Officials for Transparent and Fear-Free Municipal Elections : सार्वत्रिक निवडणूका शांततेत आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या चोखपणे पार पाडाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिले.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका शांततेत आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या चोखपणे पार पाडाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
election
district
Municipal election
Voter
uttar maharashtra
booths

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com