Dhule Municipal Election : धुळ्यात राजकीय वातावरण तापले; चार पालिकांमध्ये ९५ जागांसाठी चुरशीची लढत, २ डिसेंबरला मतदान

धुळे: राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मंगळवारी (ता. ४) घोषणा केली. यात जिल्ह्यातील शिरपूर, दोंडाईचा, शिंदखेडा आणि पिंपळनेर पालिका क्षेत्रात ५६ प्रभागांतील ९५ जागांसाठी चुरशीची निवडणूक होईल. या घोषणेनंतर जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापण्यास सुरवात झाली आहे..महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिल्याने निवडणूक अधिक रंगतदार होईल. यात इच्छुकांची तोबा गर्दी झाल्याने सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांचा उमेदवार निवडीत कमालीचा कस लागणार आहे. रुसवेफुगवे सांभाळावे लागणार आहेत..निवडणुकीची घोषणा होताच मंगळवारपासून चार पालिका क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार १० नोव्हेंबरपासून नामांकन अर्ज दाखल करणे, तर नामांकनासाठी १७ नोव्हेंबर अंतिम मुदत असेल. २ डिसेंबरला मतदान होईल, तर ३ डिसेंबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होईल..जिल्ह्यातील चार पालिका क्षेत्रातील ५६ प्रभागांमधील एकूण ९५ जागांसाठी लढत होणार असून पैकी ४८ जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत निवडणुकीत होण्याची शक्यता असली तरी ते- ते नेते स्वबळावर लढतीचा नारा देतात की कसा युती धर्म पाळला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल..शिरपूर नगर परिषदचार वर्षांपासून शिरपूर नगरपरिषदेवर असलेल्या प्रशासकीय राजवटीला आता विराम मिळणार असून नऊ वर्षांनंतर या नगरपरिषदेसाठी निवडणूक होईल. यात १६ प्रभागातील ३२ जागांसाठी निवडणूक होणार असून, १६ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. नगराध्यक्षपद ओबीसी संवर्गासाठी राखीव असल्याने थेट नगराध्यक्ष लढत चुरशीची होईल..दोंडाईचा पालिकादोंडाईचा नगरपलिकेची नऊ वर्षांनी निवडणूक होत असून तेथे चार वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. यात १३ प्रभागातील २६ जागांसाठी लढत रंगणार असून पैकी १३ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ओबीसी महिलेसाठी राखीव असल्याने यंदाची लढत लक्षवेधी ठरेल. प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी चुरस वाढणार असून निवडणुकीमुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे..शिंदखेडा नगरपंचायतशिंदखेडा नगरपंचायतीच्या तिसऱ्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापते आहे. प्रशासकराज संपून तीन डिसेंबरला नवीन कारभारी निवडले जातील. नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्याने थेट निवडणुकीत मोठी चुरस पाहायला मिळेल. यात १७ जागांपैकी नऊ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे यंदा महिलाशक्ती या निवडणुकीचा केंद्रबिंदू असेल. याठिकाणी १७ जागांसाठी लढती होतील..Uddhav Thackeray : सरकारने दिलेले पॅकेज ही शेतकऱ्याची थट्टा- उद्धव ठाकरे!.पिंपळनेर नगर परिषदफेब्रुवारी २०२४ मध्ये स्थापन झालेल्या पिंपळनेर नगरपरिषदेची यंदा पहिलीच निवडणूक होणार आहे. यात १० प्रभागांमधील २० जागांसाठी लढती होणार असून, १० जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. सर्वाधिक लक्ष नगराध्यक्षपदाकडे असेल. हे पद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव असल्याने या पहिल्या निवडणुकीत मोठी चुरस पाहायला मिळेल..