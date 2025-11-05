उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : धुळ्यात राजकीय वातावरण तापले; चार पालिकांमध्ये ९५ जागांसाठी चुरशीची लढत, २ डिसेंबरला मतदान

Dhule District Municipal Elections Declared : धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर, दोंडाईचा, शिंदखेडा आणि पिंपळनेर या चार पालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्याने राजकीय वातावरण तापले असून, ५६ प्रभागांतील ९५ जागांसाठी चुरशीची लढत होणार आहे.
धुळे: राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मंगळवारी (ता. ४) घोषणा केली. यात जिल्ह्यातील शिरपूर, दोंडाईचा, शिंदखेडा आणि पिंपळनेर पालिका क्षेत्रात ५६ प्रभागांतील ९५ जागांसाठी चुरशीची निवडणूक होईल. या घोषणेनंतर जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापण्यास सुरवात झाली आहे.

