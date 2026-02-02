Dhule Municipal Schools : धुळे मनपा शाळांचा 'कागदी' कायापालट; दरवर्षी संकल्प, पण शाळांची दुरवस्था कायम!

धुळे: महापालिका शाळांचे मॉडेल स्कूलच्या धर्तीवर आधुनिकीकरण करण्याचा संकल्प महापालिकेच्या यंदाच्या बजेटमध्येही करण्यात आला आहे. मागच्या काही बजेटमध्येही मनपा शाळांची स्थिती सुधारण्याचा संकल्प होता, त्यामुळे यंदाचा संकल्पही केवळ संकल्पच राहणार की त्याला मूर्त स्वरूप मिळेल हा प्रश्न आहे. महापालिका शाळांची दिवसेंदिवस खालावणारी स्थिती लक्षात घेता हा संकल्प पूर्ण होवो, अशीच अपेक्षा असणार आहे..धुळे महापालिकेच्या शाळांची स्थिती दरवर्षी खालावत जात आहे. कधीकाळी मनपाच्या ६५ शाळा होत्या, आजघडीला १८ शाळा कशातरी सुरु आहेत. यातही ‘मायमराठी‘ची शोकांतिका दयनीय आहे. ज्या १८ शाळा सुरू आहेत, त्यापैकी १२ शाळा या उर्दू माध्यमाच्या तर केवळ सहा शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. या जेमतेम शाळादेखील महापालिकेला व्यवस्थित चालवता येत नाहीत ही शोकांतिका आहे. यापुढे त्या किती तग धरतील हा प्रश्नच आहे..कोट्यवधींची प्रॉपर्टीशहरात महापालिका मालकीच्या शाळा या एका अर्थात महापालिकेच्या कोट्यवधीच्या प्रॉपर्टी आहेत. अर्थात या शाळांच्या जागा शहराच्या विविध भागात मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्यांचे बाजारमूल्य कोट्यवधी रुपये आहे..यातील किती जागा शाबूत आहेत हाही प्रश्नच आहे. या कोट्यवधीच्या जागांवर पडक्या शाळा उभ्या आहेत. अशा शाळांमध्ये विद्यार्थी शिकतात. या शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी दरवर्षी मागणी होते, त्यासाठी बजेटमध्ये तरतुद केली जाते. मात्र, वर्षभर त्यावर काहीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे ज्या काही शाळा सध्या जिवंत आहेत, त्यांची स्थिती सुधारत नाही..यंदा पुन्हा संकल्पमहापालिकेच्या २०२६-२७ च्या ९१४ कोटीच्या बजेटमध्येही आयुक्त तथा प्रशासक नितीन कापडणीस यांनी मनपा शाळांचे मॉडेल स्कूलच्या धर्तीवर आधुनिकीकरण करण्याचा संकल्प मांडला आहे. हा संकल्प पूर्ण होणार की दरवर्षीप्रमाणे तो संकल्पही फक्त कागदावरच राहणार अशी शंका आहे. ही शंका खोटी ठरो अन् मनपा शाळा खऱ्या अर्थाने आधुनिक होतील, गोरगरीबांची मुले चांगल्या शाळांमध्ये शिकतील अशी अपेक्षा असेल..केवळ संकल्प होतोपावसाळ्यापूर्वी अर्थात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी शाळा दुरुस्तीचा प्रस्ताव मनपा शिक्षण मंडळ प्रशासनाकडून दिला जातो. हा प्रस्ताव दरवर्षी सादर होतो, शाळा मात्र दुरुस्त होत नाहीत. महापालिकेच्या दरवर्षीच्या बजेटमध्ये मनपा शाळा दुरुस्तीसह मॉडेल शाळा उभारण्याचा संकल्प केला जातो, तो फक्त बजेटपुरता कागदावर राहतो. मनपातील सत्ताधाऱ्यांकडूनही हा संकल्प पूर्ण होत नाही आणि गेल्या दोन वर्षात प्रशासकांच्या हातात कारभार असतांनाही तो झाला नाही. .इयत्ता दहावीत ‘लेखी’त पास होणे झाले सोपे! त्रिभाषा सूत्रांनुसार २५ गुण मिळाले तरी व्हाल उत्तीर्ण; आजपासून विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षा.मागील दोन वर्षात आयुक्त तथा प्रशासकांनी मॉडेल शाळांसाठी अनेकदा भाष्य केले. त्यासाठी निधीची तरतुद केली. पण प्रत्यक्षात अशी मॉडेल शाळा उभी राहिलेली दिसत नाही. २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये मॉडेल स्कूलसाठी दोन कोटी, शाळा दुरुस्तीसाठी ५० लाखांची तरतुद केली होती. २०२५-२६ च्या बजेटमध्येही शाळांची स्थिती सुधारणार असा गाजावाजा केला गेला. मात्र, नेहमीप्रमाणे तो फुसका बार ठरला. एक-दोन शाळा शासकीय योजनांमधून आकाराला येत असल्याचे तेवढे चित्र दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.