Dhule News : आदिवासी कल्याणाचा ‘पेसा’ कागदावर

Dhule News : पुरेसे समन्वयक नसल्याने आदिवासींचे स्वयंशासन निर्माण करणारा आणि १९९६ मध्ये लागू झालेल्या ‘पेसा’ (पंचायत एक्सटेन्शन शेड्यूल एरिया) कायद्याची खानदेशात २५ वर्षांनंतरही प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. पेसा कक्ष कार्यान्वित केला.

मात्र पेसा क्षेत्रांतर्गत राज्यातील १३ जिल्हे आणि ५९ तालुक्यांना समन्वयक नियुक्त केले नसल्याने तीन हजार आदिवासीबहुल ग्रामपंचायती क्षेत्रात हा कायदा कागदावर राहिल्याचा सूर आहे. (The Pesa law of tribal welfare is only on paper dhule news)