माहेरी गेलेल्या पत्नीला एकटं गाठून पतीने केला जीवघेणा हल्ला, घरात रक्ताचा सडा; फरार पतीचा शोध सुरू

भरत बागुल, पिंपळनेर (धुळे)धुळे : जिल्ह्यातील पिंपळनेर येथे घरगुती वादातून पतीने पत्नीवर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून आरोपी पती फरार झाल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, मळगाव येथील गोरख महाले याचा विवाह पिंपळनेरमधील २५ वर्षीय यशोदा हिच्याशी झाला होता. मात्र, काही काळापासून दोघांमध्ये कौटुंबिक वाद सुरू होता. त्यामुळे यशोदा आपल्या माहेरी राहत होती. या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी सुमारे ११ वाजताच्या सुमारास गोरख महाले हा तिच्या घरी पोहोचला..घरात यशोदा एकटीच असल्याचा फायदा घेत आरोपीने कोयत्यासारख्या धारदार शस्त्राने तिच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात यशोदाच्या डोक्यावर तसेच शरीराच्या विविध भागांवर गंभीर जखमा झाल्या. तिच्या किंकाळ्या ऐकून शेजाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली; मात्र तोपर्यंत आरोपी दुचाकीवरून पळून गेला होता..जखमी अवस्थेतील यशोदाला तातडीने धुळे येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून तपास सुरू केला आहे. आरोपी गोरख महाले याच्या शोधासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून हल्ल्यामागील नेमके कारण शोधले जात आहे.