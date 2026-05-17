शनी अमावस्येला विवाहिता मध्यरात्री मित्रासोबत अघोरी पूजेसाठी शेतात गेली; भोंदूबाबाने दोघांनाही संपवलं, धुळे हादरलं

धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात धक्कादायक आणि तितकीच थरारक घटना उघडकीस आली आहे. पूजाविधीसाठी गेलेल्या एका महिलेचा आणि तिच्या मित्राचा निघृण खून करण्यात आल्याची घटना शनिवारी (ता. १६) उघड झाली. मात्र, निजामपूर पोलिसांनी तपास चक्र फिरवून अवघ्या दोन तासांच्या आत या भीषण दुहेरी हत्याकांडाचा छडा लावला असून, संशयित मांत्रिक योगेश बापू खैरनार (रा. जैताणे, ता. साक्री) याला बेड्या ठोकल्या आहेत. Shani Amavasya Ritual Turns Deadly Two Murdered in Dhule.रायपूर ते वर्धान रस्त्यालगत सुझुकी अॅक्सेस १२५ दुचाकी (एमएच १८ सीएच ८१५१) लावून तिच्या शेजारी एका महिलेचा मृतदेह बेवारस स्थितीत पडलेला असल्याची माहिती निजामपूर पोलिसांना शनिवारी मिळाली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून निजामपूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक मयूर भामरे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली..१३५च्या स्पीडनं स्विफ्टची ट्रकला मागून धडक, अख्खं कुटुंब संपलं; पाच जणांचा जागीच मृत्यू.पोलिसांना मृतदेहाजवळ एक मोबाईल आढळून आला. त्यावरून तपास केला असता ती महिला जयश्री रजनीकांत काकुस्ते (हिरे, रा. कासारे, ता. साक्री) असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी अधिक माहिती काढली असता जयश्री या एका पूजाविधीसाठी जैताणे शिवारात गेल्याची माहिती समोर आली. या प्रकरणी गोपनीय आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयित मांत्रिक योगेश बापू खैरनार याला तात्काळ ताब्यात घेतले..चौकशीदरम्यान त्याने पोलिसांना वारंवार चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिकच बळावला. अखेर पोलिसांनी खाक्या दाखवताच खैरनार याने गुन्हा केल्याची कबुली दिली आणि समोर धक्कादायक वास्तव आले..२५ वर्षीय जयश्री आणि तिचा मित्र अक्षय हे दोघेही शनी अमावस्येच्या पूजेसाठी अमावस्येच्या रात्री शेतात गेले होते. त्यांच्यासोबत भोंदूबाबा भैय्या बापू खैरनार हासुद्धा होता. भोंदूबाबाच्या मठात ते पूजेसाठी गेले होते. त्यावेळी झालेल्या वादानंतर भोंदूबाबाने अक्षयच्या डोक्यात लोखंडी वस्तूने वार करत आणि जयश्रीची ओढणीने गळा आवळून हत्या केली.