Dhule News : डीजेच्या दणदणाटाविरोधात धुळे एकवटले; 'आवाज नाही, संस्कार वाढवा' म्हणत डॉक्टरांचा विराट मोर्चा

धुळे: ‘डीजे’च्या अतिरेकी वापरामुळे समाजातील अनेक घटक अस्वस्थ आहेत. त्यातच ‘डीजे’ बंदीमुळे रोजगार बुडेल, असे कारण पुढे केले जाते. शेतकरीदेखील अस्मानी संकटामुळे उद्ध्वस्त होताना दिसतो. मग त्यांच्यासह अनेकांनी रोजगाराच्या नावाखाली गांजा, गावठी दारू विक्रीची परवानगी मागायची का, असा संतप्त सवाल इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी उपस्थित केला. .आम्ही कुठल्याही जात, धर्म, पंथाच्या सण- उत्सवाविरोधात नाही. उच्च न्यायालयाने ‘डीजे’वर बंदी घातली आहे. त्यामुळे ‘डीजे’चा दणदणाट बंद झाला पाहिजे. त्याचा आवाज नाही, तर संस्कार वाढविण्याची गरज असल्याची जाणीव डॉ. वानखेडकर यांनी करून दिली..विविध उत्सवांमध्ये डीजे व लेजर शोच्या वाढत्या दुष्परिणामांविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे (आयएमए) शहरातून शुक्रवारी (ता. २९) विराट मूक मोर्चा निघाला. त्यात डॉक्टर, वकील, व्यापारी, परिचारिका, सराफ व्यावसायिक, साहित्यिक, कवी, शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसह असंख्य पीडित धुळेकर सहभागी झाले. सकाळी साडेनऊनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक ते आग्रा रोड, पाचकंदिल, फुलवाला चौकमार्गे गांधी पुतळ्याजवळ मोर्चाचा समारोप झाला..प्रबोधनपर घोषणा‘आवाज नाही संस्कार वाढवा..., शांतता हाच खरा उत्सव, आपला उत्सव आपली जबाबदारी, डीजेचे दुष्परिणाम आरोग्याचे नुकसान, बाय-बाय डीजे, आनंद द्या- आरडाओरडा नको, लेजरच्या झगमगाटात आमचे डोळे विझत आहेत,’ अशा प्रबोधनात्मक व आरोग्याप्रती दुष्परिणामांची जाणीव करून देणाऱ्या मोर्चातील घोषणा फलकांनी धुळेकरांचे लक्ष वेधले..शांतता राखण्याचे आवाहनमहात्मा गांधी पुतळ्याजवळ `आयएमए`चे पदाधिकारी डॉक्टर आणि मान्यवरांनी डीजेच्या दुष्परिणामांबद्दल मार्गदर्शन केले. तसेच डीजे व लेजर बंद करण्याचा निर्धार केला. याव्दारे सामाजिक शांतता राखण्याचे आवाहन केले. मोर्चात आयएमएच्या धुळे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. मनीष जाखेटे, डॉ. वानखेडकर, डॉ. चारुहास जगताप, डॉ. संजय शिंदे, डॉ. योगेश ठाकरे, डॉ. नारायण गलाणी, डॉ. नितीन कुळकर्णी, डॉ. राहुल बच्छाव, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन बंग, सराफ असोसिएशनचे अजय नाशिककर, डॉ. प्रशांत देवरे, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. राहुल पाटील, उपाध्यक्ष अॅड. मधुकर भिसे, फादर विल्सन रॉड्रीग्ज आदी उपस्थित होते. शहरातील मूक मोर्चाला समाजातील सर्व स्तरातील नागरीकांनी, विविध संघटनांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्याबद्दल त्यांच्यासह बंदोबस्तासाठी पोलिस प्रशासनाचे आयोजकांनी आभार मानले..शरीरावर दुष्परिणामउच्च न्यायालयाने डीजे व लेजर शोच्या वापरावर बंदी घातली आहे. डीजे व लेजरच्या अतिरेक वापरामुळे अनेकांना बहिरेपणा, दृष्टिदोष, डोकेदुखी, रक्तदाब व हृदयविकाराचा धोका निर्माण झाला असल्याचे वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. गर्भवती, लहान मुले, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांवर या आवाजाचे अधिक गंभीर परिणाम होतात. डीजेच्या प्रचंड आवाजामुळे रुग्णालयातील रुग्णांना त्रास, शस्त्रक्रियेनंतर बरे होण्यास विलंब, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडथळे, वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघातांचा धोका वाढणे, गर्दीतून भांडणे, वादविवाद वाढणे अशा अनेक समस्याही निर्माण होत असल्याने सामाजिक जाणीवजागृतीसाठी हा मूक मोर्चा काढल्याचे `आयएमए`ने सांगितले..Ganeshotsav 2025: कधी अन् कुठं झाली 'एक गाव, एक गणपती' ची सुरुवात? या कारणामुळे घेण्यात आला होता निर्णय!.‘आरएसएस'सह या संस्था, संघटनांचा पाठिंबाधुळ्यातील मोर्चास इंडियन मेडिकल असोसिएशन, बार कौन्सिल, सीए असोसिएशन, होमिओपॅथी असोसिएशन, व्यापारी संघटना, राष्ट्रीय स्वयंम सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, इंडियन डेंटल असोसिएशन, उच्च व माध्यमिक शालेय शिक्षक संघटना, इंजिनिअर असोसिएशन, निमा संघटना, वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना, क्रेडाई असोसिएशन, मराठा सेवा संघ, मराठा पंच मंडळ, रोटरी क्लब, धुळे पत्रकार संघटना, सेन्ट अॅंथनी स्कूल, जयहिंद इंग्लिश स्कूल व जयहिंद सिनिअर कॉलेज, पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, चावरा इंग्लिश मीडियम हायस्कूल, आई एकवीरा माध्यमिक शाळा, हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जवाहर वैद्यकीय महाविद्यालय, जवाहर डेंटल कॉलेज, जिल्हा रूग्णालय, नर्सिंग कॉलेज जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक संघटना, निकम तंत्रनिकेतन व महाविद्यालय, महानगर नागरी हक्क संघर्ष समिती, नवोदय युवा मंच, वंदे मातरम् प्रतिष्ठान, जिजाऊ महिला ज्येष्ठ नागरिक संघटना, शिवाजी विद्याप्रसारक महाविद्यालय, अभय युवा महाविद्यालय, ग्रीन धुळे वृक्ष संवर्धन समिती, महापालिका व कर्मचारी वर्ग, वैद्यकीय कर्मचारी विकास संस्था आदींनी सहभागासह पाठिंबा दिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.