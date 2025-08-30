उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : डीजेच्या दणदणाटाविरोधात धुळे एकवटले; 'आवाज नाही, संस्कार वाढवा' म्हणत डॉक्टरांचा विराट मोर्चा

IMA Organizes Silent March in Dhule : धुळे शहरात आयएमएच्या नेतृत्वाखाली डीजे व लेजर शोच्या दुष्परिणामांविरोधात मूक मोर्चा, नागरिक आणि विविध संघटनांचा उत्स्फूर्त सहभाग.
DJ ban
DJ bansakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: ‘डीजे’च्या अतिरेकी वापरामुळे समाजातील अनेक घटक अस्वस्थ आहेत. त्यातच ‘डीजे’ बंदीमुळे रोजगार बुडेल, असे कारण पुढे केले जाते. शेतकरीदेखील अस्मानी संकटामुळे उद्ध्वस्त होताना दिसतो. मग त्यांच्यासह अनेकांनी रोजगाराच्या नावाखाली गांजा, गावठी दारू विक्रीची परवानगी मागायची का, असा संतप्त सवाल इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी उपस्थित केला.

India
Dhule
maharashtra
awareness
IMA
Protest
uttar maharashtra
health

