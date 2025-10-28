Dhule News : दिवाळीनंतर एसटीचा 'सुपरफास्ट' विक्रम! धुळे विभागातून पुणे-मुंबईसाठी एकाच दिवसात १०९ जादा बस रवाना

धुळे: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या धुळे विभागाने दिवाळीनंतर परतीच्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. रविवारी (ता. २६) विभागाने एकाच दिवशी पुणे शहरासाठी तब्बल ९७ जादा बस आणि मुंबईसाठी १२ जादा बस सोडून महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने बसची सोय केली..गावी दिवाळी साजरी करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांचा शुक्रवारपासून परतीचा प्रवास सुरू झाला. प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा अंदाज घेऊन विभागातील सर्व आगारांच्या माध्यमातून वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले. या सर्व जादा बस प्रवाशांसाठी ऑनलाइन आरक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. प्रवाशांनी एसटीच्या ऑनलाइन आरक्षण या सुविधेला मोठा प्रतिसाद दिला. यामुळे खासगी वाहनांऐवजी परिवहन महामंडळाच्या सुरक्षित बसमधून प्रवास करण्यास पसंती दिली..दर दोन मिनिटांनी बसधुळे आगारातून पुणे शहरासाठी दर दोन ते तीन मिनिटांच्या फरकाने विनाथांबा जादा बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या जलद आणि विनाथांबा सेवेमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचला आणि त्यांना कमी वेळेत पोहोचता आले. .Mumbai News: आरटीओ कर्मचाऱ्यांचे उपोषण स्थगित, १०९ पदोन्नती आदेश होणार; परिवहन आयुक्तांचे आश्वासन.प्रवाशांनी एसटीच्या या तत्पर सेवेबद्दल समाधान व्यक्त केले. इतक्या मोठ्या संख्येने जादा बस सोडल्यामुळे एसटी महामंडळाच्या धुळे विभागाच्या उत्पन्नातही विक्रमी वाढ होणार आहे. या नियोजनातून प्रवाशांची सोय करण्यासोबतच महामंडळाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यातही भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.