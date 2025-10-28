उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : दिवाळीनंतर एसटीचा 'सुपरफास्ट' विक्रम! धुळे विभागातून पुणे-मुंबईसाठी एकाच दिवसात १०९ जादा बस रवाना

Record-Breaking Bus Deployment from Dhule Division : दिवाळीनंतर परतीच्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी धुळे एसटी विभागाने पुणे आणि मुंबईसाठी एकाच दिवशी १०९ जादा बस सोडल्या. दर दोन ते तीन मिनिटांनी बस उपलब्ध झाल्यामुळे प्रवाशांनी एसटीच्या तत्पर सेवेबद्दल समाधान व्यक्त केले.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या धुळे विभागाने दिवाळीनंतर परतीच्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. रविवारी (ता. २६) विभागाने एकाच दिवशी पुणे शहरासाठी तब्बल ९७ जादा बस आणि मुंबईसाठी १२ जादा बस सोडून महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने बसची सोय केली.

