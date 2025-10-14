उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Zilla Parishad : धुळे जि. प. अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव! ५६ गटांची आरक्षण सोडत जाहीर, २८ जागांवर महिलांना संधी

Dhule Zilla Parishad Ward Reservation Announced : धुळे जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात गट आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली, ज्यात जिजामाता कन्या शाळेतील विद्यार्थिनींनी चिठ्या काढून एकूण ५६ गटांपैकी २८ जागा महिलांसाठी निश्चित केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी बहुप्रतीक्षित गट आरक्षणाची सोडत सोमवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली. एकूण ५६ गटांपैकी निम्म्या म्हणजेच २८ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झाले असल्याने या गटातील लढती विशेष लक्षवेधी ठरतील.

