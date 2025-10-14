Dhule Zilla Parishad : धुळे जि. प. अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव! ५६ गटांची आरक्षण सोडत जाहीर, २८ जागांवर महिलांना संधी

धुळे: आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी बहुप्रतीक्षित गट आरक्षणाची सोडत सोमवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली. एकूण ५६ गटांपैकी निम्म्या म्हणजेच २८ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झाले असल्याने या गटातील लढती विशेष लक्षवेधी ठरतील..जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, अप जिल्हाधिकारी सुभाष बोरकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी संदीप पाटील, नायब तहसीलदार गोपाळ पाटील, महसूल सहायक दीपक पाटील यांच्या उपस्थितीत ही सोडत प्रक्रिया पार पडली. आरक्षण निश्चितीसाठी जिजामाता कन्या शाळेतील पाचवीच्या पूर्वा ठाकरे आणि सलोनी चव्हाण या विद्यार्थिनींना चिठ्या काढण्याचा मान मिळाला..हरकतींसाठी मुदतबाजार समितीचे संचालक रावसाहेब गिरासे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, भाजपचे प्रा. अरविंद जाधव, नारायण पाटील, बाळासाहेब भदाणे, राजेंद्र देसले, पंकज कदम, आशुतोष पाटील, सचिन देसले, माधव नांद्रे, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण चौरे, विश्वास बागूल, शंकरराव खलाने, आनंदा पाटील, भरत राजपूत, आर. के. माळी आदींसह सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकारी उपस्थित होते. .निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार २०११ जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या निश्चित करत ही गट रचना करण्यात आल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. आरक्षण सोडतीवर सूचना व हरकती नोंदवण्यासाठी १७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत असून, आलेल्या हरकतीवर अंतिम निर्णय घेत तीन नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी अंतिम राजपत्र प्रसिद्ध करतील..रणधुमाळीला सुरुवातदीर्घकाळ कॉँग्रेसचे वर्चस्व राहिलेल्या जिल्हा परिषदेत गत निवडणुकीत भाजपने ५६ पैकी ३९ जागांवर विजय मिळवत सत्ता स्थापित केली होती. तसेच, १६ जानेवारीपासून प्रशासक कार्यरत असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामकाज पाहत आहेत. आरक्षण सोडतीनंतर निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, आगामी निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..महिलांसाठी राखीव गट (२८)अनुसूचित जाती (एससी) : मेथी, विखरण (ता. शिंदखेडा). अनुसूचित जमाती (एसटी) : चौपाळे, मांजरी, बोडकीखडी, बोराडी, सुकापुर, सामोडे, वाघाडी, तऱ्हाडी, धमाने, जैताणे, देऊर (बु.), बोरविहीर. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) : शिरुड, दुसाने, वर्षी, सोनगीर, चिमठाणे, कुसुंबा, बोरकुंड, हेंद्रुण. सर्वसाधारण : विखरण (बु., ता. शिंदखेडा), भाटपुरा, आर्वी, नरडाणा, निमडाळे, कासारे..Yeola Election : येवला पंचायत समिती आरक्षण सोडत जाहीर; १० पैकी ८ गणांवर इच्छुकांची सोय, सभापतीपदावर ओबीसीचा दावा.उर्वरित पुरुषांसाठी गट (२८)अनुसूचित जाती (एससी) : थाळनेर. अनुसूचित जमाती (एसटी) : कोडीद, पिंपळगाव (बु.), उमर्दा, रोहिणी, सांगवी, छडवेल (क.), दहिवद, दहिवेल, शेलबारी, भाडणे, हिसाळे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) : मालपूर, लामकानी, बेटावद, विरदेल, खलाणे, नेर, शिंगावे. सर्वसाधारण : वनावल, दातर्ती, म्हसदी प्र. नेर, निजामपूर, फागणे, कापडणे, नगाव, मुकटी, बळसाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.