Eye Infection : डोळ्यांच्या साथीने लहान मुले, मोठी माणसे त्रस्त; साथ रोखण्यासाठी अशी घ्या काळजी...

By

Eye Infection : शहरासह महापालिका हद्दवाढ क्षेत्रातील अकरा गावांमध्ये डोळ्यांच्या साथीने लहान मुलांसह मोठी माणसे त्रस्त आहेत.

या पार्श्वभूमीवर ही साथ रोखण्यासाठी महापालिका स्तरावरूनही उपाययोजना करावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या भारती माळी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली. (Eye Infection Children and adults are suffering in dhule news)

सद्यःस्थितीत शहरात व देवपूर भागात विषाणूजन्य डोळ्यांची साथ वेगाने पसरत आहे. यामुळे आबालवृद्ध बेजार आहेत. देवपूर भागातील निवासी शिवाजी बोर्डिंगमधील सर्व विद्यार्थ्यांना डोळ्यांची लागण झाल्याने तेथील विद्यार्थी त्रस्त आहेत. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करून त्यांच्यावर त्वरित औषधोपचार करणे गरजेचे आहे.

त्याचप्रमाणे धुळे शहरातील विविध भागातील हॉटेल, वसतिगृह, शाळा, महाविद्यालये, बालवाडी, अंगणवाडी आदी ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांची तपासणी व औषधोपचार करून साथ रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी श्रीमती माळी यांनी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

तसेच नागरिकांनीही त्वरित साथीची लक्षणे ओळखून काळजी घ्यावी, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावा, असे आवाहनही श्रीमती माळी यांनी केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अशी घ्या काळजी

डोळ्यांचा विषाणूजन्य संसर्ग सौम्य प्रकारचा असला तरी तो टाळण्यासाठी नागरिकांनी काळजी घ्यावी. एकापासून दुसऱ्या व्यक्तीला हा संसर्ग वेगाने होतो.

त्यामुळे असा संसर्ग झाल्यास डोळे स्वच्छ पाण्याने वारंवार धुवा, इतर व्यक्तीचा रुमाल, टॉवेल, कपड्यांनी आपले डोळे पुसू नयेत, डोळ्यांना सतत स्पर्श करू नये, उन्हात वापराचा चष्मा वापरावा, परिसर स्वच्छ ठेवावा, नियमित हात धुवावेत.

शाळा, वसतिगृहे, अनाथालये अशा संस्थात्मक ठिकाणी अशी साथ आली असेल तर डोळे आलेल्या विद्यार्थ्यांना किंवा व्यक्तींना वेगळे ठेवावे, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्याधिकारी डॉ. एम. आर. शेख यांनी केले आहे.