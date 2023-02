Dhule News : दलित वस्ती सुधारणेसाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

पिंपळनेर (जि. धुळे) : साक्री तालुक्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) सामाजिक विकास योजनेंतर्गत चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती आमदार मंजुळा गावित यांनी दिली. (Fund of Rs 4 crore approved in Sakri taluka for improvement of Dalit slums Dhule News)

मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साक्री विधानसभा मतदारसंघासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत दलित वस्तीत सुधारणा करण्यासाठी चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

त्यात ११ गावांना एलईडी हायमास्ट, दहा गावांना रस्ता काँक्रिटीकरण, सात गावांत पेव्हरब्लॉक बसविणे, तर छाईल (ता. साक्री) येथे दलित वस्तीत सामाजिक सभागृह बांधणे अशी कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

त्यात प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात दलित वस्ती असलेले मौजे म्हसदी, बेहेड, दारखेल, उंभरे, देगावे, उंभर्टी, नाडसे, खुडाणे, धाडणे, भोनगाव, पेरेजपूर, चिकसे, दिघावे, छाईल, धमणार, चिंचखेडा, जैताणे, निजामपूर, भाडणे आणि मालपूर अशा २० गावांमध्ये प्रत्येकी १४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती आमदार मंजुळा गावित यांनी दिली.

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी निधी मंजूर करून दिल्याबद्दल शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख (शिंदे गट) डॉ. तुळशीराम गावित, आमदार मंजुळा गावित यांनी आभार मानले आहेत.