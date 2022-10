By

सिसा : धडगाव येथील बाजारात कचराचा ढीग तीन दिवसांपासून पडून आहे. यामुळे दुर्गंधी पसरत आहे. धडगाव येथील पंचायत समितीच्या गेटसमोरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकमध्ये हॉटेल, चहाची दुकानांसह इतर दुकाने आहेत. (Garbage in front of shops in Dhadgaon market nandurbar news)

मात्र, काहीही विचार न करता नगरपंचायतीने त्याठिकाणी कचराचा ढीग करून ठेवला आहे. या कचराच्या ढीगाची तत्काळ विल्हेवाट लावण्यात यावी, अशी मागणी परिसरातील दुकानदारांनी केली आहे.

