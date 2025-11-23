धुळे: आज आहे ते उद्या असेलच, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे कशाचाही गर्व नको आणि तणाव तर मुळीच नको, असा साधा; पण सार्थ मौलिक सल्ला ‘इस्कॉन’चे प्रेरणादायी वक्ते गौर गोपाल दास प्रभूजी यांनी दिला. जीवनातील स्पर्धा, तुलना आणि सततचा दबाव यात माणूस स्वतःचा आनंद हरवून बसतो. त्यामुळे स्वतःसाठी जगण्याची कला जपावी, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले..जवाहर मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष स्व. डॉ. भाईदास पाटील यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त गौर गोपाल दास यांचे फाउंडेशनच्या वैद्यकीय महाविद्यालयीन प्रांगणात शनिवारी (ता. २२) मार्गदर्शन सत्र झाले. त्यांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसह उपस्थित डॉक्टर वर्गाला जीवनातील तणाव कमी करण्याचे तंत्र समजावून सांगितले. .तत्पूर्वी, मान्यवरांनी स्व. पाटील यांच्या स्मारकाला अभिवादन केले. फाउंडेशनचे विद्यमान अध्यक्ष तथा माजी आमदार कुणाल पाटील, सचिव डॉ. ममता पाटील, पुष्पा पाटील, डॉ. शैलेंद्र पाटील, सहसचिव संगीता पाटील, अधिष्ठाता डॉ. नितीन कुळकर्णी, डॉ. दिलीप पाटील, डॉ. प्रांजली शिंदे आदी उपस्थित होते..स्मार्टफोन वापरा; स्वास्थ्य सांभाळासोशल मीडिया आणि स्मार्टफोनमुळे जग मुठीत आले आहे. अगदी छोट्या गावातील गुणवंतांनाही व्यापक मंच मिळू लागला आहे. परंतु, स्मार्टफोनच्या अतिरेकी वापरामुळे मानसिक स्वास्थ्यावर गंभीर परिणाम होऊ लागल्याचा इशारा गौर गोपाल दास महाराज यांनी वार्तालापात दिला. यात मानसिक स्वास्थ्याचा बळी देऊ नका, असे आर्जव त्यांनी केले..शारीरिक आरोग्य बिघडले तर डॉक्टरांकडे उपचार मिळतात. मात्र, मानसिक स्वास्थ्य ढासळले तर त्याकडे दुर्लक्ष होते. स्मार्टफोनच्या माध्यमातून तुलना वाढू लागली आहे. जे आपल्याकडे नाही, त्यासाठी धडपड वाढते. त्यातून अस्वस्थता निर्माण होते आणि मानसिक स्वास्थ्य ढासळते. त्यामुळे सोशल मीडिया हाताळणे गैर नाही. पण विवेक ठेऊन वापर करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले..CM Yogi Adityanath: माघ मेळा २०२६ ची तयारी जोरात: १५ कोटी भाविकांसाठी योगी सरकारचा मोठा प्लॅन .स्वतःसाठी वेळ काढागौर गोपाल दास प्रभूजी म्हणाले, ‘समस्या कधीच संपत नाहीत; पण त्या सर्व आपल्या मनावर घेऊ नका. स्वतःसाठी वेळ काढा. लहानसहान गोष्टींमधूनही जीवन सुंदर करता येते.’ स्पर्धा आणि तुलना यामुळे माणूस वस्तूप्रमाणे बनत चालल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ‘ज्या गोष्टी आपल्या हातात नसतात, त्यावर ऊर्जा खर्च करू नये. त्याऐवजी मनःस्वास्थ्यासाठी स्वतःहून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’ जगभर मानसिक आरोग्य बिघडत चालल्याची आठवण करून देत त्यांनी म्हटले, ‘जे आपल्या हातात आहे, ते गमावू नका. चांगले आयुष्य जगण्याची कला शिका.’ डॉ. अभिनय दरवडे यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.