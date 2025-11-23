उत्तर महाराष्ट्र

Gaur Gopal Das Urges Youth to Avoid Pride and Stress : धुळे येथे जवाहर मेडिकल फाउंडेशनचे अध्यक्ष स्व. डॉ. भाईदास पाटील यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त 'इस्कॉन'चे प्रेरणादायी वक्ते गौर गोपाल दास प्रभूजी यांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसह उपस्थितांना जीवनात ताण कमी करण्याचे तंत्र आणि मानसिक स्वास्थ्य जपण्याचा मौलिक सल्ला दिला.
धुळे: आज आहे ते उद्या असेलच, याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळे कशाचाही गर्व नको आणि तणाव तर मुळीच नको, असा साधा; पण सार्थ मौलिक सल्ला ‘इस्कॉन’चे प्रेरणादायी वक्ते गौर गोपाल दास प्रभूजी यांनी दिला. जीवनातील स्पर्धा, तुलना आणि सततचा दबाव यात माणूस स्वतःचा आनंद हरवून बसतो. त्यामुळे स्वतःसाठी जगण्याची कला जपावी, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

