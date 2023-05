Fire Accident News : सिलिंडरच्या स्फोटात हॉटेल व्यावसायिकाचे लाखोंचे नुकसान

Dhule News : शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या चोंदवाळा फाट्यानजीक एका खानावळीला भीषण आग लागण्याची घटना घडली. एकापाठोपाठ एक असा सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने आगीचा भडका उडाला.

सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने खानावळीचे पत्रे हवेत उडाले. पंधरा मिनिटांतच आगीने रौद्र रूप धारण केले. स्थानिक लोकांनी आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला. (In cylinder detonation near Dhadgaon Loss of lakhs to hotelier Dhule News )

मात्र तो अपयशी ठरला. अखेर धडगाव नगरपंचायतीच्या अग्निशामक दलाला त्या ठिकाणी पाचारण करण्यात आले.

घटनास्थळी अग्निशामक दल दलाने आगीवर नियंत्रण मिळविले असून, या घटनेमुळे शहादा ते धडगाव या मुख्य मार्गावर वाहनांची रंग लागली होती, मात्र स्थानिक पोलिसांनी वेळीच दाखल होत घटनेवर नियंत्रण मिळविळे.

या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नसली तरी हॉटेल व्यवसायकाचे यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

