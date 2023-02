Nandurbar News : सहाय्यक अभियोक्तापदाची बुधवारी होणारी मुलाखत रद्द

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा मुख्यालय ठिकाणी आणि तालुकास्तरावरील असलेल्या न्यायालयात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे केसेस चालविण्याकरिता मानधन तत्त्वावर विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची नामिका (पॅनल) तयार करण्यासाठी पात्र उमेदवारांची बुधवारी ८ फेब्रुवारी दुपारी बाराला जिल्हाधिकारी नंदुरबार तथा (Interview for the post of Assistant Prosecutor canceled on Wednesday Nandurbar News)

हेही वाचा: प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

हेही वाचा: Nandurbar News : पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन द्या; खासदार, मंत्र्यांना निवेदन

अध्यक्षा, विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता निवड समिती, नंदुरबार यांच्या दालनात मुलाखत आयोजित करण्यात आली होती.

प्रशासकीय कारणास्तव या दिवशी होणारी मुलाखत रद्द करण्यात आली असून, उमेदवारांना मुलाखतीची पुढील तारीख लवकरच कळविण्यात येईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

हेही वाचा: Nandurbar News : जिल्ह्यातील 1 हजार 64 दुकाने 3 दिवस राहणार बंद