Jalgaon News : एसटी बस थेट पोलिस ठाण्यात; चालक-दुचाकीस्वारात राडा; वाहतूक ठप्प

जळगाव: शहरातील एकमेव मुख्य रस्त्यावर अचानक पुढे आलेल्या दुचाकीला बसचा कट लागल्यामुळे दुचाकीस्वार व चालकामध्ये वाद होऊन दुचाकीस्वाराने बस अर्धा तास रोखून धरली. हा प्रकार सोमवारी (ता. २४) दुपारी चारच्या सुमारास जिल्हा क्रीडा संकुल चौकात घडला. .राज्य परिवहन मंडळाची पुणे - यावल बस बसस्थानकाकडून टॉवर चौकाकडे जात असताना जिल्हा क्रीडा संकुल चौकात एक दुचाकी तिच्या समोर आली. चालकाला वेळीच ब्रेक लावता आला नसल्याने दुचाकीला धक्का लागला. त्यावरून दुचाकीस्वाराने बस चालकाशी वाद घातला. वाद वाढत जाऊन मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमा झाली. शहराच्या मुख्य रस्त्यावर सुरू असलेल्या या गोंधळामुळे जवळपास अर्धा तास वाहतूक ठप्प झाली होती..वाहतूक विभाग झोपेतचअवघ्या पाचशे हजार मीटरवर शहर वाहतूक शाखेचे टोलेजंग कार्यालय आहे. येथे मुख्य रस्त्यावरील 'सीसीटीव्ही'चे नियंत्रण कक्षही आहे. असे असताना मुख्य रस्त्यावर अपघातानंतर वाद झाल्याची घटना घडली असताना एकही वाहतूक पोलिस घटनास्थळावर फिरकला नाही. ऐरवी शहरातील चार-दोन चौक सोडले तर वाहतूक वाहतुकीचे नियंत्रण करण्याऐवजी बेपत्ता असतात..दोघांनाही पोलिसांकडून समज घटनेची माहिती मिळाल्यावर अखेर जिल्हापेठ पोलिस घटनास्थळी पोहोचले व बससह दुचाकीस्वारालाही पोलिस ठाण्यात नेले. बसचालकाला समज मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत काहीही तक्रार नसल्याचे दुचाकीस्वाराने पोलिसांना सांगितले.