Jalgaon News : एसटी बस थेट पोलिस ठाण्यात; चालक-दुचाकीस्वारात राडा; वाहतूक ठप्प

Biker Stops ST Bus After Minor Collision in Jalgaon : जळगाव जिल्हा क्रीडा संकुल चौकात दुचाकी व ST बसमध्ये किरकोळ धक्का बसल्यानंतर झालेल्या वादामुळे मुख्य रस्त्यावर अर्धा तास वाहतूक ठप्प झाली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दोघांना थांबवून समज दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: शहरातील एकमेव मुख्य रस्त्यावर अचानक पुढे आलेल्या दुचाकीला बसचा कट लागल्यामुळे दुचाकीस्वार व चालकामध्ये वाद होऊन दुचाकीस्वाराने बस अर्धा तास रोखून धरली. हा प्रकार सोमवारी (ता. २४) दुपारी चारच्या सुमारास जिल्हा क्रीडा संकुल चौकात घडला.

