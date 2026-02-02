Jalgaon News : शनिपेठ पोलिस ठाण्याचा कायापालट! ४.४३ कोटींच्या निधीतून उभारणार भव्य नवीन इमारत

जळगाव: शहरातील सर्वाधिक संवेदनशील पोलिस ठाणे गणल्या जाणाऱ्या शनिपेठ पोलिस ठाण्यावर लवकरच बुलडोजर चालविला जाईल. कारणही तसेच आहे. तत्कालीन पालिकेची मालकी असलेल्या या जमिनीवर जातीय दंगलीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तात्पुरते पोलिस ठाणे उभारण्यात आले होते. ते नंतर कायम झाले. आता ही जागा कमी पडू लागल्याने याच जागेवरील बांधकाम पाडून पोलिस ठाण्याची नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. .शनिपेठ पोलिस ठाण्यासाठी नवीन इमारतीचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने नुकताच ४ कोटी ४३ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. अनेक अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर नवीन इमारतीची निर्मिती मंजूर झाली आहे. आता निधी प्राप्त होण्यासह काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे..दंगलीतून निर्मितीच्या स्मृतीजळगाव शहरात १९७० मध्ये मोठी जातीय दंगल उसळली होती. या दंगलीत सापडलेले वऱ्हाडी बळी पडले होते. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही या भागाला भेट दिल्याचे जुने जाणकार सांगतात. त्यानंतर पुन्हा १९८० मध्ये अशीच दंगल उसळली. वारंवार दंगलग्रस्त संवेदनशील परिसर म्हणून तातडीने हव्या त्या परिस्थितीत पोलिस ठाण्याचा कारभार सुरू करण्यात आला. तो, येथील बालवाडी लिधूरवाडा येथे हलविण्यात येऊन एक पडक्या शेडमध्ये मिळेल तशी दुरुस्त अन् बाजुला कच्च्या-पक्क्या खोल्या बांधून आजवर काम सुरू होते..संवेदनशील ठाण्याची हद्द अशीजळगाव शहराचा पूर्वोत्तर (ईशान्य) कोपरा अर्थात अर्थात शनीपेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीचा भाग होय. शहराला लागून असलेल्या जुना खेडी रोड व खेडी गावाच्या अलीकडून महामार्ग धरून कालिंका माता मंदिरापासून ते का. ऊ. कोल्हे विद्यालय, नेरी नाका स्मशानभूमी, पांझरा पोळ, जेाशी पेठ, विठ्ठल पेठ, सराफ बाजार, सुभाष चौकाला वळसा घेत थेट बळीराम पेठमार्गे शनी पेठ काट्याफैल, गुरुनानकनगर, रेल्वेरुळाच्या अलीकडे थेट आसोदा रोडपर्यंत, रेल्वे रुळाला समांतर अशी हद्द असलेल्या शनिपेठ पोलिस ठाण्याची शासनदप्तरी संवेदनशील पोलिस ठाणे म्हणून नोंद आहे..पित्यानंतर आता मुलाची सेवाशनिपेठ पोलिस ठाणे स्थापन झाल्यानंतर १९८४मध्ये तेव्हा या पोलिस ठाण्यात कार्यरत कर्मचारी विनायक बाजीराव पाटील यांनी सेवा दिली. वडील असताना मुलगा प्रमोद पाटील हे नेहमीच पोलिस ठाण्यात यायचे. वडील सेवानिवृत्त झाले, त्यानंतर प्रमोद पाटील पोलिस खात्यात आले. योगायोग असा की, शनिपेठ पोलिस ठाणे स्थापन झाले, त्यावेळी विनायक पाटलांनी ठाण्यात सेवा दिली आणि आता नव्या इमारतीसाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी त्यांचे सुपुत्र प्रमोद पाटील यांच्यावर आलीय..अशा आहेत समस्यालॉकअप (कोठडी) नाहीनिरीक्षकांची खोलीच पावसात गळतेजुने बांधकाम पाडावू असून सतत डागडूजीमहिला कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र कक्ष नाहीदुय्यम अधिकाऱ्यांना बसायला जागा नाहीशौचालयाची दैनावस्था, वाहनतळ नाहीएकत्रित सर्व कर्मचारी हजर असताना अडचण.Land Measurement: अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा! जमीन मोजणीचे कठोर नियम शिथिल; महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय.शनिपेठ पोलिस ठाण्याच्याच जागेत नवीन पोलिस ठाण्याची इमारत उभारण्यात येणार आहे. याबाबतची सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पोलिस दलाने पूर्ण केली आहे. जागा हस्तांतरण झाले आहे. ४ कोटी ४३ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. लवकरच जुनी इमारत पाडून नव्या बांधकामाला सुरवात करण्यात येईल. तत्पूर्वी पोलिस ठाणे त्याच परिसरात तात्पुरते स्थालांतरीत केले जाईल. साधारणतः वर्षभरात नवी इमारत बांधून तयार होणार आहे.- डॉ. महेश्वर रेड्डी, पोलिस अधीक्षक, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.