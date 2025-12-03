Dhule News : बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा: जळगावनंतर आता धुळे जिल्हाही ‘एसआयटी’च्या रडारवर; ३०० हून अधिक प्रकरणांचा संशय

धुळे: बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी नागपूर, जळगावसह अनेक जिल्ह्यांत राज्य शासनाने ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी सुरू केली आहे. यात धुळे जिल्हाही रडारवर असून, यासंबंधी कारवाईचा अनेकांना धाक पडला. जळगाव जिल्ह्यात या प्रकरणाचा धसका घेतलेले अनेक मुख्याध्यापक, शिक्षक अटकेच्या धाकेने इतरत्र पसार झाले. या कारवाईची धग धुळे जिल्ह्यात येऊन ठेपण्याच्या भीतीने शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेकांच्या पोटात गोळा उठला आहे. .राज्यात तक्रारींचा सपाटा सुरू झाल्यावर काही महिन्यांत बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण उघडकीस येऊ लागले. अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व मान्यतेत अनियमितता झाल्याचे शासनास निदर्शनास आले. शाळा व्यवस्थापनाकडून चुकीची माहिती देणे, आवश्यक कागदपत्रे न सादर करणे किंवा प्रक्रियेत विलंब होणे यामुळे शासनाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे..अनुदान लाटलेनागपूर विभागात बोगस शालार्थ आयडीव्दारे बोगस नियुक्तीतील शिक्षकांकडून त्यांनी उचल केलेल्या वेतनाची वसुली केली जाणार आहे. नागपूर विभागात असे एकूण ६७२ शिक्षक आहेत. यापाठोपाठ गेल्या महिन्यापासून जळगाव जिल्ह्यात बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात अनेक शाळांचा सहभाग उजेडात आला आहे. शाळांनी पडताळणी न करताच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करून बनावट आयडीच्या मदतीने अनुदान लाटल्याचे निदर्शनास आले आहे..जळगावला कारवाईशासनाने अशा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. त्यात एका ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. जळगाव जिल्ह्यातील या घोटाळ्याचा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत तपास सुरू आहे. सुमारे १५४ शाळांची वेतन बिले रद्द करण्यात आली आहेत. काही मुख्याध्यापकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. .अमळनेर येथील एका खासगी शिक्षण संस्थेने सुमारे १० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळवण्यासाठी बनावट शालार्थ आयडीचा वापर केल्याची माहिती समोर आल्यावर या घोटाळ्याचा तपास गतीने सुरू झाला आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात २०२१ ते २०२४ या कालावधीत बनावट शालार्थ आयडी तयार करून ही फसवणूक झाल्याचे तपासातून समोर आले आहे..अशी आहे ‘एसआयटी’ची कार्यकक्षाराज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विना अनुदानित वरुन अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करून तीन महिन्यांत अहवाल शासनास सादर करणे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यतांच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्या अनुषंगाने करावयाच्या बदलाबाबत सुधारणा सुचविणे, २०१२ ते आजतागायत प्रकरणांची चौकशी करणे, अशी एसआयटीची कार्यकक्षा आहे..Pannalal Surana: पन्नालाल सुराणा यांनाच मागितलेली लाच, विधानसभेत मुद्दा गाजला; नेमकं काय घडलं होतं?.तीनशेवर प्रकरणांचा दाट संशयधुळे जिल्ह्यात बोगस शालार्थ आयडीबाबत तीनशे ते साडेतीनशेवर प्रकरणे असावीत, असा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. काही वर्षांत हा उद्योग झाल्याचाही संशय असून यासंदर्भात तक्रारींनंतर ‘एसआयटी’चा मोर्चा धुळे जिल्ह्याकडे वळू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून तशी सूचना प्राप्त झाल्यावर या कार्यवाहीला वेग येऊ शकतो. जळगाव जिल्ह्यातील कारवाईची धग धुळे जिल्ह्यापर्यंत येऊन ठेपण्याच्या भितीने अनेकांची झोप उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.