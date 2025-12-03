उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा: जळगावनंतर आता धुळे जिल्हाही ‘एसआयटी’च्या रडारवर; ३०० हून अधिक प्रकरणांचा संशय

SIT Inquiry Expands Across Maharashtra : जळगाव जिल्ह्यानंतर आता धुळे जिल्ह्यातही बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याची 'एसआयटी'मार्फत चौकशी सुरू होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या घोटाळ्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेकांच्या पोटात गोळा उठला आहे.
school

school

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी नागपूर, जळगावसह अनेक जिल्ह्यांत राज्य शासनाने ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी सुरू केली आहे. यात धुळे जिल्हाही रडारवर असून, यासंबंधी कारवाईचा अनेकांना धाक पडला. जळगाव जिल्ह्यात या प्रकरणाचा धसका घेतलेले अनेक मुख्याध्यापक, शिक्षक अटकेच्या धाकेने इतरत्र पसार झाले. या कारवाईची धग धुळे जिल्ह्यात येऊन ठेपण्याच्या भीतीने शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेकांच्या पोटात गोळा उठला आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Dhule
maharashtra
education
scam
Corruption
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com