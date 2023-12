Dhule Fraud Doctor: बोगस बंगाली डॉक्टरांविरुद्ध मोहीम राबविण्याची गरज; स्थानिक आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष

Dhule Fraud Doctor : शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी भागातील जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन विविध गावांसह दुर्गम गाव-पाड्यांत अनेक बंगाली व अन्य बोगस डॉक्टर सर्रास उपचार करत असून, कोणतीही वैद्यकीय पदवी नसताना हे बोगस डॉक्टर आदिवासी, गोरगरीब जनतेच्या जिवाशी खेळत आहेत.

बोगस डॉक्टर रुग्णांची कुठल्याही प्रकारची तपासणी न करता रुग्णांना औषधांचा ओव्हर डोस देतात, म्हणून रुग्ण एक-दोन दिवसांत बरा होतो. (Many Bengalis and other bogus doctors are treating people widely in dhule news)