Dhule Crime : अपहरणानंतर अल्पवयीन मुलीची सुटका; मुख्य संशयितासह मित्रांना गोव्यातून अटक

धुळे - अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार करणाऱ्या मुख्य संशयितासह त्याला मदत करणाऱ्या अन्य दोन संशयितांना निजामपूर (ता. साक्री) पोलिसांनी गोव्यातून अटक केली. पीडितेची सुटका करण्यात आली. न्यायालयाने संशयित तिघांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..२० एप्रिलला १४ वर्षीय मुलगी घरात कोणी नसताना बेपत्ता झाली होती. या प्रकरणी निजामपूर पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहायक पोलिस निरीक्षक मयूर भामरे यांनी तांत्रिक तपास व माहितीच्या आधारे शोधमोहीम सुरू केली. संशयित फरारी झाले होते. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे ते गोव्यात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार पोलिस पथक तातडीने गोव्याला रवाना झाले. कलंगुटी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बागा बीच परिसरात शोधमोहीम राबविली..संशयित राजेंद्र रघुनाथ धनगर (वय २१), सागर आनंदा मुजगे (२१) आणि योगेश भिका रोकडे (२८, सर्व रा. संजयनगर, जैताणे, ता. साक्री) यांना २३ एप्रिलला ताब्यात घेण्यात आले. पीडितेच्या जबाबावरून धनगर याने वेळोवेळी अत्याचार केल्याचे उघड झाले. त्यानुसार विविध कलमांसह पॉक्सो कायद्यांतर्गत संशयितांवर कारवाई झाली..पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेली कार (एमएच १८, सीएल ११६१) आणि दोन मोबाईल असा सुमारे पाच लाख २३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे, उपअधीक्षक एस. आर. बांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी अधिकारी मयूर भामरे, सहायक निरीक्षक प्रियदर्शिनी थोरात, मधुकर सोमासे, नारायण माळचे, प्रशांत ठाकूर, आर. यू. मोरे, प्रदीप आखाडे, गौतम अहिरे, पूजा सोनवणे, सुनील अहिरे आणि मोहन माळी यांनी ही कारवाई केली.