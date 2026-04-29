उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime : अपहरणानंतर अल्पवयीन मुलीची सुटका; मुख्य संशयितासह मित्रांना गोव्यातून अटक

२० एप्रिलला १४ वर्षीय मुलगी घरात कोणी नसताना बेपत्ता झाली होती. या प्रकरणी निजामपूर पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला.
Kidnapped

Kidnapped

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे - अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार करणाऱ्या मुख्य संशयितासह त्याला मदत करणाऱ्या अन्य दोन संशयितांना निजामपूर (ता. साक्री) पोलिसांनी गोव्यातून अटक केली. पीडितेची सुटका करण्यात आली. न्यायालयाने संशयित तिघांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.

