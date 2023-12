Nandurbar Crime News : अल्पवयीन मुलीचा अत्याचारानंतर खून करणाऱ्या नराधमास जन्मठेप

Nandurbar Crime News : अल्पवयीन मुलीस मिरची पावडर आणण्याच्या बहाण्याने एकाने घरात जबरदस्तीने बोलावून तेथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून ठार केले व पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने अंधाराचा फायदा घेत तिचा मृतदेह शेजारील घरात फेकून दिल्याची घटना अक्कलकुवा येथे घडली होती.

त्या प्रकरणातील आरोपीस न्यायालयाने सबळ पुरावे व साक्षीदारांमुळे जन्मठेप व २५ हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.( Murderer who killed minor girl after torture gets life imprisonment nandurbar crime news )