Nashik Crime: एकाच क्रमांकावर धावत होत्या 2 बस! भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाकडून कारवाई

Nashik News : एकाच क्रमांकाच्या दोन लक्झरी बस रस्त्यावर धावत होत्या. भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने प्रकार उघडकीस आणून बनावट क्रमांकावर धावणारी बस ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आली आहे. अधिक तपास सुरू आहे. (2 buses running on same number Action by Bhadrakali Crime Investigation Team Nashik News)

भद्रकाली गुन्हे शोध पथकास (एआर- ०१- टी- ४१२४) एकाच क्रमांकाच्या दोन लक्झरी बस रस्त्यावर धावत असल्याची माहिती मिळाली. त्यातील एक बस भिलवाडा येथे उभी असून त्याच क्रमांकाची दुसरी बस बुधवार (ता. ३१) शहरात टाकळी रोड तिग्रानिया कंपनी परिसरातील पार्किंगमध्ये उभी असल्याची माहिती मिळाली.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिलीप ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक किशोर खांडवी यांच्यासह कर्मचारी संदीप शेळके, रमेश कोळी, लक्ष्मण ठेपणे, सागर निकुंभ, धनंजय हासे, अविनाश जुंद्रे, संतोष खेताडे टाकळी रोड येथील पार्किंगमध्ये दाखल झाले.

संबंधित क्रमांकाची बस उभी असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी प्राथमिक चौकशीसाठी बससह चालक इक्बाल फकीर महम्मद पठाण (३८, रा. भिलवाडा), गोपाललाल जगदीशचंद लोहार (३९, रा. भिलवाडा) तसेच सहाय्यक गौरव वैष्णव अशा तिघांना ताब्यात घेतले.

पोलिस ठाण्यात बसची तपासणी केली. चालकाकडे मिळून आलेले कागदपत्रांवरील माहिती आणि प्रत्यक्ष बसचा चेसी नंबर यात तफावत असल्याचे आढळून आले. प्राथमिक तपासात एकाच नंबरवर दोन बस धावत असल्याचे स्पष्ट झाले.

याबाबत पोलिसांकडून आरटीओ कार्यालयास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. आरटीओ अधिकारी बसची संपूर्ण तपासणी करून त्यांच्याकडून देण्यात आलेल्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

या घटनेवरून बस मालकाकडून मात्र अशा प्रकारे एकाच क्रमांकावर दोन बस चालवून आरटीओची फसवणूक करत शासनाचा महसूल बुडवत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.