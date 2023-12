Nashik Corona Update: जिल्ह्यात आणखी 2 कोरोनासदृश्य रुग्ण; त्र्यंबकची महिला कोरोना पॉझिटिव्ह, तालुकानिहाय स्क्रिनींग सेंटर

नाशिक : जिल्ह्यात कोरोनाने पुन्हा शिरकाव केला असला तरी, जेएन-१ हा कोरोनाचा नवीन व्हायरंटचा रुग्ण जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत आढळून आलेला नाही.

त्र्यंबकेश्वर येथील महिलेचा कोरोना अहवाल पॉजिटिव्ह निष्पन्न झाला आहे परंतु प्रकृती स्थिर आहे. तर, सिन्नर तालुक्यातील दोन रुग्णांची कोरोना रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे.

कोरोनाचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून, खबरदारीची उपाययोजना म्हणून जिल्ह्यात तालुकानिहाय कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्यासाठी स्क्रिनिंग सेंटर्स सुरू केले आहेत.

त्यानुसार तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, कोरोनासदृश्य रुग्ण आढळून आल्यास तात्काळ त्याच्या संपर्कातील रुग्णांची स्क्रिनींग करण्याचेही निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी दिले आहेत. (2 more corona like patients in district Trimbaks female corona positive taluka wise screening center nashik)