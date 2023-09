By

अंबासन, (जि.नाशिक) : बागलाण तालुक्यातील करंजाड येथील गावानजीक विंचूर, प्रकाशा राज्यमार्गावर ट्रकचा समोरासमोर अपघात झाल्याची घटना घडली असून ट्रकमधील दोन जण किरकोळ जखमी असून ट्रकचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

मुसाभाई तैय्यबभाई चौहान (रा.बेड, ता.जि.जामनगर,गुजरात) यांच्या तक्रारीवरून जायखेडा पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (2 persons injured in an accident involving 2 trucks on Vinchoor Prakasha State Highway Nashik Accident News)

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विंचूर, प्रकाशा राज्यमार्गावर रविवार (ता.२४) रात्री करंजाड गावालगत ट्रक क्रमांक (एचआर ५५, व्ही ८२५३) या भरधाव येणाऱ्या ट्रकचालकाने रस्त्यावरील धोकादायक परिस्थिकडे दुर्लक्ष करीत समोरून येणाऱ्या ट्रक क्रमांक (जीजे ३७, टी ७४६२) ला समोरून जोरदार धडक दिल्याने दोघा ट्रकचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

झालेल्या अपघातात पारसमल देवाराम पालडीया (रा.बागडयाडा, ता.रायपूर, जि.पाल, राजस्थान) व अनिफभाई नुरमामंदभाई समा (रा.जामनगर, जि.जामनगर) हे किरकोळ जखमी झाले आहेत.

अपघाताचे वृत्त समजताच पोलीस पाटिल प्रविण देवरे यांनी पोलीस ठाण्यात माहिती दिली. पोलीस उपनिरीक्षक संजय वाघमारे व पोलीस कर्मचारी जितेंद्र पवार घटनास्थळी धाव घेतली.

मुसाभाई तैय्यबभाई चौहान यांच्या तक्रारीवरून जायखेडा पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून अपघातास कारणीभूत ठरलेला ट्रक चालक पारसमल देवाराम पालडीया यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

दरम्यान या रस्त्यावरून प्रवास करणे अवघड होऊन बसले असून रस्त्यावर दिशादर्शक फलक तसेच रेडियम रिफलेक्टर संबंधित ठेकेदारांकडून बसविण्यात आले नसल्याने नेहमीच अपघात घडत असल्याचे स्थानिक नागरिकांकडून बोलले जात आहे.