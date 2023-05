2000 Rupess Note : 2 हजाराच्या नोटा व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या माथी; शेतकऱ्यांची कोंडी!

Nashik News : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २ हजार रुपयांच्या नोटा बाजारातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोटा ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत बँकेत जमा करता येतील. असे स्पष्ट केले आहे.

असे असताना देखील पिंपळगाव बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांकडून आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना २ हजाराच्या नोटा देऊन त्यांची अडवणूक करण्याचा प्रकार सुरू आहे. (2000 notes given to farmers in tribal areas by traders nashik news)

कांदा कवडीमोल दराने विकला जात असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे आणि त्यातच कांदा विक्रीतून जे काही पैसे पदरी पडत आहे ते थेट व्यापाऱ्यांकडून दोन हजाराच्या नोटांमध्ये दिले जात असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीत व्यापारी वर्गाकडून भर घातली जात आहे.

एकीकडे कवडीमोल दराने शेतीमालाची विक्री होत आहे. त्यामुळे थोडाफार पैसे हाती मिळत असल्याने शेतकरी आधीच हतबल आहे. दुसरीकडे व्यापारी बळजबरीने २ हजाराची नोट देवून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून केला जात आहे.

येथे होतेय शेतकऱ्यांची कोंडी

-मालवाहतूक केल्यानंतर चालकाकडून नोट स्वीकारण्यास नकार

- कृषी सेवा केंद्र, किराणा, कापड दुकानदार यांच्याकडून नोटा स्वीकारण्यास नकार

- हॉटेलचालक, शेतमजूरांकडून दोन हजाराची नोट घेण्यास नकार

"८० किलोमीटर वरून कांदा विक्रीसाठी पिंपळगाव बाजार समितीत आलो असता बारा हजार रुपये मिळाले. यावेळी व्यापाऱ्याने सर्व २ हजाराच्या नोटा दिल्या. या नोटा आता कुणीही घेत नसल्याने मोठी अडचण झालेली आहे."- पंडित ठाकरे, कांदा उत्पादक शेतकरी