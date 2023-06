ZP Teacher Posting : विनाशिक्षक शाळांना मिळाले 33 शिक्षक; आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना पदस्थापना

ZP Teacher Posting : जिल्ह्यात आंतरजिल्हा बदलीच्या माध्यमातून आलेल्या ४३ शिक्षकांना सोमवारी (ता.१२) जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पदस्थापना दिली. यातून एकही शिक्षक नसलेल्या एकूण ३३ शाळांवर शिक्षक देण्यात आले आहे.

यामुळे आता शिक्षकविना असलेल्या ३३ शाळांना शिक्षक मिळाले आहेत. त्यामुळे जिल्हयात आता एकही शाळा शिक्षकविना राहिलेली नाही. (43 teachers who came through inter district transfer were posted by education department nashik news)

आंतरजिल्हा बदलीतून ४३ शिक्षक जिल्ह्यात आले आहे. या शिक्षकांना सोमवारी मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, प्रभारी शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांच्या उपस्थितीत पदस्थापना देण्यात आली.

नूतन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना या ग्रामीण भागातील बालकांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, तसेच त्यांना किमान एक तरी हक्काचा शिक्षक उपलब्ध असावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने आंतरजिल्हा बदलीतून आलेल्या शिक्षकांना प्राधान्याने पदस्थापना देण्याचे धोरण स्वीकारत शिक्षकांना पदस्थापना दिली.

जिल्ह्यातील आदिवासी, दुर्गम भागासह काही अन्य शाळांमधील शिक्षकांची बदली झाल्यानंतर तिथे एकही शिक्षक नसलेल्या तब्बल ३३ शाळा होत्या. या शाळांमध्ये एकही शिक्षक अध्यापनासाठी नव्हते. या बिनशिक्षकी असलेल्या ३३ शाळांवर ३३ शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यात कळवण ७, सुरगाणा २, त्र्यंबकेश्वर ३, बागलाण आणि दिंडोरी प्रत्येकी १, चांदवड आणि देवळादेखील प्रत्येकी एक, तर नांदगाव सर्वाधिक ९ शाळांना प्रत्येकी एक शिक्षक देण्यात आला. पेठ तालुक्यात सहा छोट्या शाळांना प्रत्येकी एक याप्रमाणे ६ तर अन्य दोन मोठ्या शाळांना प्रत्येकी दोन शिक्षक देण्यात आल्याने प्रत्येक शाळोत विद्यार्थ्यांना किमान एक शिक्षक उपलब्ध झाले आहेत.

याशिवाय ५ शिक्षकांना उर्दू शाळेत पदस्थापना देण्यात आली आहे. यात येवला येथे ३, नांदगाव व निफाड येथे प्रत्येकी १ शिक्षकांची पदस्थापना देण्यात आली आहे. या पदस्थापनेमुळे आदिवासी भागातून बदलीहून शिक्षकांअभावी कार्यमुक्त न करण्यात आलेल्या सुमारे ७३ शिक्षकांनाही कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.