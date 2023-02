Nashik News: अंगुलगाव, नगरसूल येथील कामांसाठी 5 लाख मंजूर! अतिरिक्त रोहित्र, नवीन वीजउपकेंद्र होणार

येवला (जि. नाशिक) : कृषी पंप वीजधोरण योजनेअंतर्गत नगरसूल उपकेंद्रांत पाच एमव्हीएचे अतिरिक्त रोहित्र तर अंगुलगाव येथे ३३ किलोवॉटचे नवीन वीजउपकेंद्र मंजूर करण्यात आले होते. या दोन्हीही उपकेंद्राच्या कामास ४ कोटी ९१ लक्ष रुपयांच्या निविदेस महावितरणच्या संचालकांकडून मंजुरी मिळाली आहे. (5 lakh approved for works in Angulgaon Nagarsul Additional Rohitra new power substation will built Nashik News)

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

हेही वाचा: Nashik News : सिन्नरला दीड टन ई- कचरा संकलित!

येवला मतदारसंघातील विजेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यांच्या विशेष प्रयत्नांतून कृषी पंप वीज धोरण योजनेतून तालुक्यातील अंगुलगाव येथे ३३/११ केव्ही नवीन उपकेंद्र व नगरसूल येथील उपकेंद्रात अतिरिक्त ५ एमव्हीए रोहित्र बसविण्यास मान्यता मिळालेली होती.

मतदारसंघातील कृषी धोरण २०२० अंतर्गत मंजूर असलेल्या महावितरणच्या कामांच्या सद्यस्थितीबाबत नुकताच भुजबळ यांनी आढावा घेतला होता. तसेच ही कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या.

त्यानुसार अंगुलगावला गरजेनुसार नवीन उपकेंद्र व नगरसूल येथील उपकेंद्रात अतिरिक्त ५ एमव्हीए रोहित्र कामाच्या ४ कोटी ९१ लक्षच्या निविदेस महावितरणच्या संचालकांकडून मंजुरी मिळाली असून कार्यारंभ आदेश होऊन लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे परिसरातील गावांना सुरळीत वीजपुरवठा होणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा हा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

हेही वाचा: Bikers Tension : बाईकर्सच्या स्टंटबाजीचा कहर! कधीही, कसेही येतात अन् धक्का देऊन जातात; अनेक जण जखमी