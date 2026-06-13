Onion Procurement Scam: कांदा खरेदीत ५४ कोटींचा घोटाळा, गतवर्षीच्या खरेदी कांद्यापैकी २९ हजार ७४० टनांची तफावत; अहवालात धक्कादायक माहिती समोर..

-किरण कवडे नाशिक: केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली कार्यरत 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' या दोन संस्थांनी २०२५ मध्ये खरेदी केलेल्या कांद्यात ५४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या संस्थांनी निवडलेल्या ४८ सहकारी संस्थांच्या तपासणीत तब्बल ३० हजार टनाची तफावत आढळली. विशेष म्हणजे दक्षता समिती पथकाच्या अहवालानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी या भ्रष्टाचारासंदर्भात स्वयंस्पष्ट अहवाल देऊनही सरकारने या संदर्भात अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .भाव स्थिरीकिरण योजनेंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या संस्थांमार्फत कांद्याची खरेदी केली जाते. दोन लाख टन कांदा खरेदीसाठी २०२५ मध्ये 'नाफेड'ने २० आणि 'एनसीसीएफ'ने २८ अशा एकूण ४८ सहकारी संस्था निवडल्या. त्यांच्यामार्फत कांद्याची खरेदी करण्यात आली. या खरेदीत घोळ असल्याचा आरोप शेतकरी व शेतकरी संघटनांकडून झाल्यावर शासनाने या केंद्राच्या तपासणीसाठी दक्षता समिती पथक नियुक्त केले..या पथकांनी कांदा खरेदी केंद्राची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यांनी एकूण खरेदी केलेला कांदा, गुदाम व मोकळ्या जागी साठवलेल्या कांद्याची प्रतवारीसह गुणवत्ता तपासली. यात जवळपास सर्वच केंद्रांत खरेदी केलेल्या कांद्यापेक्षा कमी कांदा आढळला. त्याची नोंद करून तफावत असलेल्या कांद्याबाबतचा संस्थानिहाय अहवाल तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी पणन संचालकांना ८ सप्टेंबर २०२५ ला पाठवला. .या अहवालात संस्थांसह 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' यांच्याविरोधात थेट कारवाईचे निर्देश असताना पणन विभागाने या संस्थांवर कुठल्याही स्वरूपाची कारवाई केली नाही. याउलट या दोन्ही संस्थांना चालू वर्षी प्रत्येकी एक लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट देऊन त्यांच्या भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे प्रोत्साहन दिल्याचे दिसून येते. दक्षता समिती किंवा जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या अहवालाला शासनानेच केराची टोपली दाखविल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.कांदा खरेदीबाबतचा अहवाल पणन संचालकांकडे सुपूर्द केला आहे. त्यांनी अद्याप कुठली कारवाई केली, याविषयी आता माहिती सांगता येणार नाही. फय्याज मुलाणी, माजी जिल्हा उपनिबंधक (नाशिक).भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनकांदा खरेदीतील भ्रष्टाचाराला अंकुश लावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन दरवर्षी निकषांत व नियमांमध्ये बदल करते. गेल्या वर्षी साधारणतः १८०० ते १९०० रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटल दराने कांद्याची खरेदी केली. त्यात २९ हजार क्विंटलची तफावत आणि ५४ कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस येऊनही शासनाने या संस्थांवर कारवाईऐवजी त्यांना प्रोत्साहन म्हणून चालू वर्षी दोन लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...काय आहे अहवालात ?१२,२३० टन : 'नाफेड'च्या खरेदीतील तफावत३, १७३ टन : 'एनसीसीएफ' च्या खरेदीतील तफावत१४,३३७ टन : दोन्ही संस्थांनी एकत्रित निवडलेल्या संस्थांमधील तफावत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.