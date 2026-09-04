नाशिक

Nashik Tribal Protest: आदिवासी युवकांच्या आंदोलनाला अभिजित दीपकेंचा पाठिंबा; ‘मुंबईत सकल आदिवासींचा मोर्चा काढू’

Abhijit Dipke Backs Tribal Youth Protest In Nashik: नाशिकमधील आदिवासी युवकांच्या उपोषणाला अभिजित दीपकेंचा जाहीर पाठिंबा; दिल्लीच्या जंतरमंतरच्या धर्तीवर मुंबईत सकल आदिवासींचा मोर्चा नेण्याचा इशारा, विकासमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
Abhijit Dipke

Abhijit Dipke

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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : आदिवासी वसतिगृहातील असुविधांच्या विरोधात गेल्या १२ दिवसांपासून नाशिकमध्ये सुरू असलेले उपोषण स्थगित करून युवकांनी आंदोलन चालू ठेवावे. या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभरात वाढवून आपण दिल्लीतील जंतरमंतरप्रमाणे सकल आदिवासींचा मोर्चा थेट मुंबईला घेऊन जावू आणि आदिवासी विकासमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडू, असा इशारा देत कॉक्रोज जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी गुरुवारी आदिवासी युवकांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला.

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