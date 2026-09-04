Nashik Tribal Protest: आदिवासी युवकांच्या आंदोलनाला अभिजित दीपकेंचा पाठिंबा; ‘मुंबईत सकल आदिवासींचा मोर्चा काढू’

नाशिक : आदिवासी वसतिगृहातील असुविधांच्या विरोधात गेल्या १२ दिवसांपासून नाशिकमध्ये सुरू असलेले उपोषण स्थगित करून युवकांनी आंदोलन चालू ठेवावे. या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभरात वाढवून आपण दिल्लीतील जंतरमंतरप्रमाणे सकल आदिवासींचा मोर्चा थेट मुंबईला घेऊन जावू आणि आदिवासी विकासमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडू, असा इशारा देत कॉक्रोज जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी गुरुवारी आदिवासी युवकांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.काँग्रेस नेते राहुल गांधी, शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या पाठोपाठ ‘सीजेपी’चे संस्थापक दीपके यांनी आदिवासी उपोषणकर्ते व आंदोलकांची भेट घेतली. आज दुपारी दीडच्या सुमारास आमदार आदित्य ठाकरे यांनी येथे भेट दिल्यानंतर अवघ्या पाच तासांनी दीपके इदगाह मैदानावर दाखल झाले. अभिजित दीपके यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले..गेल्या दोन वर्षात ५९० विद्यार्थ्यांचा वसतिगृहात मृत्यू झाला. त्याची चौकशी व्हायला हवी. मंत्री उपोषणकर्त्यांच्या भेटीला आले आणि हसत-हसत गाडीत बसून निघून गेले. तुमच्या मुलीला सर्पदंश झाला असता तर तुम्ही असेच हसत गेला असता का? असा प्रश्न अभिजित दीपकेंनी उपस्थित केला..उपोषण करून आपला जीव देण्यापेक्षा आपल्या अधिकारांसाठी दिल्लीतील जंतर मंतरप्रमाणे मुंबईत मोठे आंदोलन उभे करु. आदिवासींचे आंदोलन हे तुमच्या नेतृत्वात होईल, असे नियोजन करा. त्याला आम्ही पाठिंबा देवू आणि आपण सोबतच मुंबईत जावून आंदोलन करु, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.आश्रमशाळांना भेटी देणारराज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची पोलखोल केल्यानंतर अभिजित दीपके यांनी आपला मोर्चा आता आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांकडे वळविला आहे. या शाळांना अचानक भेटी देऊन त्यांची पोलखोल करणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.