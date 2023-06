Nashik Crime: पोलिसांच्या हातावर तुरी देत आरोपीने पोलीस ठाण्यातूनच ठोकली धूम

Nashik Crime : चोरी प्रकरणातील तपासात ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपीने न्यायालयातून पोलीस ठाण्यात परतल्यानंतर पोलिसांची हातावर तुरी देवून पोलीस ठाण्यातूनच धूम ठोकल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

रात्री उशिरा पावेतो पोलिसांनी आजूबाजूचा परिसर पिंजून काढल्यानंतरही पळालेला आरोपी सापडला नसल्याने पोलिसांपुढे आरोपी शोधण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. (Accused attacked police and ran away from police station itself at nandgaon Nashik Crime)

याबाबत माहिती अशी शुक्रवारी रात्री तालुक्यातील नाग्या - साक्या धरणावरीलल कृषी पंपासाठी वापरल्या जाणाऱ्या केबल चोरीच्या गुन्ह्यात दोघा आरोपीना पोलिसांनी जेरबंद केल्यांनतर दिंडोरी येथील हिरामण धोंडिबा गांगुर्डे या तिसऱ्या आरोपीला पुढील तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते.

पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपीने न्यायालयातून पोलीस ठाण्यात परतल्यानंतर पोलिसांची हातावर तुरी देवून पोलीस ठाण्यातूनच त्याने धूम ठोकल्याची घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे.

हिरामण धोंडीबा गांगुर्डे असे या फरार झालेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे...दरम्यान, संपूर्ण पोलीस स्थानक या आरोपीच्या शोधात लागले मात्र सायंकाळी उशिरापर्यंत हा संशयित आरोपी मिळून न आल्याने त्यास शोधण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, नाग्या - साक्या ( ता.नांदगाव ) धरणातील कृषी पंपाच्या तांब्याच्या केबलची चोरी करणाऱ्या दोघा संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.. ७ कृषीपंपाच्या ७४ हजार रुपयांच्या केबल चोरी प्रकरणी ३७९ कलमाद्वारे तिघा संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यातील दोघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना २७ जून पर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली होती.काल ( दि.२५ ) ' हिरामण धोंडीबा गांगुर्डे ' या तिसऱ्या संशयिताला ताब्यात घेतले होते.

आज या संशयितास न्यायालयात हजर केले असता त्यास दोन दिवसांची पोलीस कस्टडी देण्यात आली होती. या आरोपीस न्यायालयातून पोलीस ठाण्यात आणले असता आरोपीने पोलिसांची नजर चुकवून तेथून पळ काढला.

रात्री उशिरापर्यंत पोलीस ठाण्यातील सर्वच अधिकारी कर्मचारी या संशयित आरोपींची शोधासाठी मागावर होते. मात्र तो मिळून न आल्याने पोलिसांसमोर या आरोपीला शोधण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. या संशयित आरोपीचा पोलिसांकडून कसून शोध घेतला जात आहे.