NMC News : अनधिकृत 503 धार्मिक स्थळांवरील कारवाई अपूर्ण! महापालिकेचा शासनाला अहवाल सादर

नाशिक : शहरात ९०८ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असून त्यापैकी ५०३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई अपूर्ण आहे.

यासंदर्भात महापालिकेने शासनाला अहवाल सादर केला असून, यातून ही माहिती समोर आली आहे. प्रलंबित धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसाठी शासनाकडून सूचना आल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. (Action on unauthorized 503 religious places incomplete Submitting report of NMC to Government nashik news)