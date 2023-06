Nashik News : ट्रीपल सिट, विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांना दणका

Nashik News : शहर पोलिसांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ट्रिपल सीट आणि विनाहेल्मेट दुचाकी चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध नाकाबंदी करून २७६ चालकांवर कारवाई केली. (Action taken against 276 drivers against triple seat and helmetless two wheeler drivers nashik news)

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना वेळोवेळी पालन करण्याचे आवाहन शहर वाहतूक शाखेकडून केले जाते. तरीही वाहतूक नियमांचे पालन न केल्याने वाहतूक खोळंबा, अपघाताच्या समस्या उद्‌भवतात. त्यामुळे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी बुधवारी (ता. १४) सायंकाळी ६.३० ते ८.३० या वेळेत विशेष मोहीम राबविली.

त्यात १५ पोलिस अधिकारी व ६८ कर्मचाऱ्यांचा ताफा सहभागी होता. या ताफ्याने शहरात ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून ६०३ वाहने तपासली.

त्यात भद्रकाली, पंचवटी, सरकारवाडा, गंगापूर, आडगाव, म्हसरुळ व मुंबई नाका पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत १२० वाहनचालकांवर तर उपनगर, सातपूर, अंबड, देवळाली कॅम्प, नाशिक रोड व इंदिरानगर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत १५६ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

या चालकांकडून १ लाख ४४ हजार ७५० रुपयांचा दंड वसुल केला आहे. ट्रिपल सीट व विनाहेल्मेट चालकांवर ही कारवाई करण्यात आली. यापुढेही बेशिस्त चालकांवर नियमीत कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.