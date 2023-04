Unseasonal Rain : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या तालुक्यातील पाहणी दौऱ्यानंतर पुन्हा अवकाळीचा फटका

By

Unseasonal Rain Damage : करंजाडी परिसरातील निताणे, बिजोटे व आखतवाडेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पाहणी दौरा अटोपल्यानंतर तालुक्यातील बहुतांश भागात मेघगर्जनेसह वादळी वारा, गारपीट व जोरदार पाऊसाला सुरूवात झाल्याने शेतकऱ्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. (After CM Eknath Shinde inspection tour in taluka unseasonal rain hit again nashik news)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाहणी दौऱ्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळत नाही तोच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाट फिरवताच बागलाण तालुक्यातील बहुतांश भागात वाऱ्यासह पाऊस व गारपीटीने दाणादाण सुरू केली आहे.

शेतकऱ्यांची कांदा व डाळींब काढण्याच्या लगबग सुरू असतानांच अस्मानी संकट कोसळल्याने शेतकऱ्यांत चिंता व्यक्त केली जात आहे. काढणीस आलेला कांदा तसेच शेतात गंजी करून ठेवलेला कांदा हातात येईल याची आता शेतकऱ्यांत श्वासवती नसल्याने मोठ्या संकटात शेतकरी सापडला आहे.