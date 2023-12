Nashik MD Drugs Case : ‘एमडी ड्रग्ज’मुळे राज्यभर नाशिकचा गाजावाजा; वर्षात 2 आयुक्त

Nashik MD Drugs Case : कोरोनानंतर गेल्या तीन वर्षात नाशिक पोलिस आयुक्तालयाने चार आयुक्त पाहिले. यातील दोघांना वर्षभराचा कालावधी पूर्ण करता आला नाही. तर एमडी (मॅफेड्रॉन) ड्रग्जची कारखानेच आढळल्याने नाशिकचा राज्यातच नव्हे तर देशात गाजावाजा राहिला.

आयुक्तालय हद्दीत गुन्ह्यांची जशी वाढ २०२३ मध्ये नोंदली गेली, तशीच लाचखोरीमध्येही नाशिक विभाग राज्यात अव्वलस्थानी आहे. लहान-सहान नव्हे तर उच्चपदस्थ अधिकारी लाचखोरीच्या जाळ्यात सापडले. एकूण २०२३ हे वर्ष महत्त्वाच्या घटनांनी चर्चेत राहिले.- नरेश हाळणोर (Analysis of increasing crime rate in nashik in 2023 nashik news)