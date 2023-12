Nashik News: अंगणवाडी सेविकांची 30 एप्रिलला निवृत्ती; कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत ; प्रलंबित मागण्यांबाबत काय?

नामपूर : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा तारीख ३० एप्रिल अशी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

याबाबतचा सरकारने निर्णय नुकताच जारी केला. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील अंगणवाडी सेविका एकाच दिवशी निवृत्त होतील. सरकारच्या निर्णयाचे राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी स्वागत केले आहे.

मात्र प्रलंबित मागण्यांसाठीच्या संपाचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.