Nashik News: इगतपुरी तालुक्यात 28 पासून वारकऱ्यांचा दौरा; स्वानंद वारकरी शिक्षण संस्थेचा पुढाकार

इगतपुरी : वारकरी संप्रदायाचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी इगतपुरी तालुक्यातील वारकरी संप्रदाय सरसावला असून, विठू नामाचा जयघोष करीत गावागावांत जाऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे.

येत्या २८ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वारकरी दौऱ्यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन बलायदुरी येथील स्वानंद वारकरी शिक्षण संस्थेचे भागवताचार्य विजय महाराज चव्हाण यांनी केले आहे.