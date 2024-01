Anupam Kher in Nasik: "ही तर फक्त सुरवात आणखी 20 वर्षे अभिनयात सक्रिय राहणार", अनुपम खेर यांचा नाशिक मध्ये दावा

नाशिक : मोठ्या संस्‍थेकडून नुकताच जीवनगौरव पुरस्‍कारासाठी विचारणा झाली. विनम्रपणे हा पुरस्‍कार स्‍वीकारण्यास मी नकार दिला. आपल्‍या आयुष्यातील अतिउच्च शिखर काय आहे ? हे इतर ठरवू शकत नाहीत. ४० वर्षांमध्ये आजवर ५४० चित्रपट केले आहेत.

परंतु माझ्या दृष्टीने ही सुरवात असून, पुढील वीस वर्षे अभिनय क्षेत्रात सक्रिय राहणार असल्‍याची भावना ज्‍येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी व्‍यक्‍त केली. रोटरी क्‍लबच्‍या कार्यक्रमात आयोजित मुलाखतीतून त्‍यांनी दिलखुलास संवाद साधला. (Anupam Kher statement Will be active in acting for another 20 years Nashik News)