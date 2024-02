Nashik Crime : युवतींची छेडाछाड करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास अटक

मालेगाव : शहरातील रौनकाबाद भागातील शालेय मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संशयिताला पवारवाडी पोलिसांनी नागरिकांच्या मदतीने अटक केली.

अटक केलेला संशयित मनोरुग्ण असून अल्पवयीन मुलीची छेडछाड करण्याची त्याची प्रवृत्ती आहे अशी माहिती पोलिसांना दिली. यामुळे शहर व परिसरातील पालकांनी शहरात मुले पळविणारी टोळी आल्याच्या अफवेवर विश्‍वास ठेवू नये.

आपली मुले, मुली व पाल्यांना सुरक्षित शाळा, महाविद्यालयात पाठवावे असे आवाहन पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील यांनी केले आहे. (Arrested for trying to molest young women at malegaon Nashik Crime)