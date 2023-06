Nashik News : गुणवान कलावंतांना Home Town वर वाव; नाशिकमध्ये 4 मालिकांसह 2 चित्रपटांचे चित्रीकरण

Nashik News : नाशिकला चित्रपटसृष्टीची प्रतीक्षा लागून राहिलेली असली तरी सद्यःस्थितीत मुंबईतील दिग्दर्शक व निर्मात्यांनी मालिका व चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी नाशिकला प्राधान्य दिले आहे.

सद्यःस्थितीत मराठी वाहिन्यांवरील चार मालिकांसह दोन चित्रपट व एका वेबसिरीजचे चित्रीकरण सध्या नाशिकमध्ये सुरू आहे.

आघाडीच्या कलाकारांचा समावेश असलेल्या या चित्रपट व मालिकांमुळे नाशिकच्या कलावंतांना त्यांच्या सोबत काम करण्याची संधी तर मिळतेच; याशिवाय कलावंतांच्या कलेलाही वाव मिळतो. (Being talented artists to hometown Shooting of two films with four serials in Nashik Nashik News)

सोनी मराठीवरील वेट- ऊड प्रॉडक्शन निर्मित आगामी मालिका ‘तुझं माजं सपान’ या मालिकेचे चित्रकार नाशिकमध्ये चालू आहे. ही मालिका १८ जूनपासून सुरू होत आहे. यात नाशिकमधील अनेक कलाकारांना संधी मिळाली आहे. र प्रवाह या वाहिनीवर ‘मन धागा धागा जोडते नवा’ ही मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील अनेक भागांचे चित्रीकरण हे गोदाघाटावर झाले.

या मालिकेमध्ये नाशिकचे कलाकार काम करतात. धनंजय गोसावी यांनी निगेटिव्ह प्रमुख भूमिका साकारली आहे. या अगोदर त्याने अनेक प्रायोगिक नाटकांमध्ये काम केल्याने त्याचा अनुभव कामी आल्याचे दिसून येते. तसेच व्यावसायिक नाटकातही त्यांनी काम केले आहे.

मुख्य शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या निसर्गरम्य परिसरासह धार्मिक स्थळांवर चित्रीकरण केले जात आहे. विशेष म्हणजे सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलावंतांचा समावेश असलेल्या दोन मराठी चित्रपटांचे नाशिकमध्ये सध्या चित्रीकरण सुरु आहे.

त्यांनी चित्रपटाचे नाव जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. पण चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर आपल्याला हे धार्मिक स्थळ बघितल्यानंतर चित्रपटाचे शूटिंग कुठे झाले हे चटकन लक्षात येईल. तसेच एका वेबसिरीजचेही चित्रीकरण सुरू असून, त्यात नाशिकचीच बालकलाकार मुख्य भूमिका साकारत आहे.

कलर्स वाहिनीची ‘हॅटट्रीक’

कलर्स वाहिनीवरील एकूण तीन मालिकांचे नाशिकमध्ये सध्या चित्रीकरण होत आहे. यात ‘पिरतीचा वणवा उरी पेटला’ या मालिकेची शूटिंग भगूर येथे होत आहे. कल्पेश कुलकर्णी, अभिजित गायकवाड या नाशिकच्या कलावंतांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.

‘योग योगेश्वर जय शंकर’ या मालिकेचे चित्रीकरण नाशिकमधील पाथर्डी फाटा या भागात चालू आहे. या मालिकेत पल्लवी पटवर्धन, नूपुर सावजी, नीलेश सूर्यवंशी, धनंजय वाबळे, लक्ष्मी पिंपळे असे अनेक कलाकार आहेत.

याच वाहिनीवरील ‘सुंदरा मनात भरली’ या मालिकेचे चित्रीकरण मखमलाबादला सुरू आहे. नाशिकच्या अनेक कलाकारांनी यात वेगवेगळी भूमिका साकारली. प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीच्या आईचे भूमिका पुनम पाटील यांनी केली. तर अभिनेत्याच्या भावाची भूमिका प्रणव प्रभाकर यांनी साकारली आहे.