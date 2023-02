World Record : भाग्यश्री धर्माधिकारींचा अनोखा विक्रम; गीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद!

By

नाशिक रोड : येथील आयबीटी इन्स्टिट्यूटच्या संस्थापक भाग्यश्री धर्माधिकारी (Bhagyashree Dharmadhikari) यांनी गीनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड २०२३ पूर्ण केले आहे. (Bhagyashree Dharmadhikari recorded 64 makeup in 8 hours in Guinness Book of World Records nashik news)

आठ तासांमध्ये ६४ मेकओव्हर (मेकअप) त्यांनी न थांबता केले. सकाळी अकरा ते सातपर्यंत आठ तासात ६४ मेकअप केल्यामुळे त्यांची गीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड, इंडियाज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे.

मेकअपचे नवनवीन रेकॉर्ड गीनिज बुकात नोंद झालेले आहे. या आधी नवसारी येथील पूजा देसाई हिने १५ सप्टेंबर २०१९ ला आठ तासात ५५ मेकअप केले आहे. गीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड, इंडियाज वर्ल्ड रेकॉर्ड त्याची नोंद झाली आहे.

मात्र, नाशिक रोड येथील आयबीटी इन्स्टिट्यूटच्या संस्थापक भाग्यश्री धर्माधिकारी यांनी आठ तासांमध्ये ६४ मेकअप करण्याचा विक्रम नोंदवला आहे. नाशिक रोड येथील हॉटेल सेलिब्रेटा येथे हा कार्यक्रम पार पडला. गीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डचे विविध जज या ठिकाणी उपस्थित होते.

रवी जोशी, मानसी देशपांडे, के. बी. जयप्रकाश, आदित्य धिवर, सोनल मालाणी, देविका शर्मा, पूनम शेलार यांनी पंच म्हणून काम पाहिले. तर यावेळी महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे, गौरव धर्माधिकारी, सुरेंद्र धर्माधिकारी, माजी नगरसेवक रमेश धोंगडे, उद्योजक दिनेश चांदे ,संपदा हिरे हे उपस्थित होते.