Nashik News : अंबड घरकुल योजना वसाहतीतील जलकुंभात आढळला तरुणाचा मृतदेह

सिडको : चार दिवसापासून बेपत्ता असलेल्या २१ वर्षीय तरुणाचा अंबड घरकुल योजना वसाहतीतील जलकुंभात मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

माहिती मिळताच पोलिसांसह अग्निशमन विभागाचे पथक दाखल होऊन गुरुवारी (ता. २५) दुपारी एकच्या सुमारास मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आला. (body of young man found in water tank in ambad Gharkul Yojana Colony Nashik News)