Nashik Election : नाशिक मतदार यादीत 'गोंधळ'? चार मतदारसंघांत तब्बल ३.५३ लाख बोगस व दुबार मतदार असल्याचा 'शिवसेना (उबाठा)'चा दावा

नाशिक: शहरातील तीन आणि देवळाली अशा चार विधानसभा मतदारसंघांत तीन लाख ५३ हजार ९४९ दुबार व बोगस मतदार आहेत, असा दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केला आहे. पक्षातर्फे सोमवारी (ता. १३) यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदनासह पुरावा म्हणून बोगस व दुबार मतदारांची छापील माहिती तसेच पेनड्राइव्ह देण्यात आला. ही नावे यादीतून वगळून मतदान केंद्रांवर अचूक चिन्हांकित यादी उपलब्ध करून देण्याची मागणी पक्षाने केली..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्र्वभूमीवर जिल्ह्यात मतदारयाद्यांचा कार्यक्रम राबविला जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार १ जुलै २०२५ च्या विधानसभा मतदारसंघातील याद्या त्यासाठी ग्राह्य धरण्यात आल्या आहेत. परंतु, शिवसेना (उबाठा) पक्षाने याच याद्यांवरून आता शंका उपस्थित केली. .पक्षाकडून शहरातील तीन आणि देवळाली मतदारसंघातील बोगस व दुबार मतदारांची माहिती सादर करण्यात आली. या यादीत जिल्ह्यातील अन्य विधानसभा मतदारसंघांतील तीन लाख ५३ हजार ९४९ नावे हे दुबार, बनावट व स्थलांतरित स्वरूपाची असल्याचा दावा करण्यात आला..जिल्ह्यात लाखो मतदार एकापेक्षा अनेक ठिकाणी बोगस मतदान करून लोकशाही धोक्यात आणत आहेत. त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला जातो. निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया पार पडण्यासाठी मतदारयाद्यांमधील दुबार व बोगस नावे तत्काळ वगळण्यात यावीत. .शहर आणि जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांवर अचूक चिन्हांकित मतदारयादीची प्रत द्यावी, अशी मागणी पक्षाने केली. खासदार राजाभाऊ वाजे, पक्षाचे उपनेते दत्ता गायकवाड, जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते, केशव पोरजे, मसूद जिलानी, संजय चव्हाण, योगेश गाडेकर, शैलेश सूर्यवंशी, भारती ताजनपुरे यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते..सत्ताधाऱ्यांना फायदाआगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दुबार व बोगस मतदार एकापेक्षा अनेक ठिकाणी मतदान करून पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेला बाधा पोहोचवतील, अशी टीका शिवसेना (उबाठा) पक्षाने केली. पालिका, नगर परिषदा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांमध्ये विधानसभेप्रमाणे सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षांना तसेच विशिष्ट उमेदवारांना त्याचा फायदा होईल, अशी भीती पक्षाकडून व्यक्त करण्यात आली..Nashik Illegal Construction: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील बेकायदा बांधकामावरचा 'हातोडा' थांबला; दिवाळीपर्यंत कारवाईला स्थगिती!.संभाव्य दुबार नावेनाशिक पूर्व- १ लाख १३ हजार ३५१नाशिक मध्य- ७१ हजार ९४०नाशिक पश्चिम- १ लाख ९ हजार ६२०देवळाली- ५९ हजार ३८एकूण- ३ लाख ५३ हजार ९४९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.