Nashik Election : नाशिक मतदार यादीत 'गोंधळ'? चार मतदारसंघांत तब्बल ३.५३ लाख बोगस व दुबार मतदार असल्याचा 'शिवसेना (उबाठा)'चा दावा

Claims by Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) : नाशिक जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदारसंघांत ३.५३ लाख दुबार व बोगस मतदार असल्याचा दावा करत शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन व पुरावे सादर केले.
नाशिक: शहरातील तीन आणि देवळाली अशा चार विधानसभा मतदारसंघांत तीन लाख ५३ हजार ९४९ दुबार व बोगस मतदार आहेत, असा दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केला आहे. पक्षातर्फे सोमवारी (ता. १३) यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदनासह पुरावा म्हणून बोगस व दुबार मतदारांची छापील माहिती तसेच पेनड्राइव्ह देण्यात आला. ही नावे यादीतून वगळून मतदान केंद्रांवर अचूक चिन्हांकित यादी उपलब्ध करून देण्याची मागणी पक्षाने केली.

