Sushma Andhare : सुषमा अंधारेंच्या अडचणी वाढल्या! धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल गुन्हा दाखल

मालेगाव : शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्याविरुध्द येथील तालुका पोलिस ठाण्यात हिंदू धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपावरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

यामुळे श्रीमती अंधारे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत, उपनेते अद्वय हिरे यांच्या पाठोपाठ अंधारे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. (case filed against Shiv Sena tackeray group deputy leader Sushma Andhare in Malegaon for hurting religious sentiments Nashik Crime News)